Berbalik Rugi, Krakatau Steel (KRAS) Ragukan Kelangsungan Usaha

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten BUMN PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) mengumumkan keraguan atas kelangsungan usaha karena kinerja keuangan yang buruk.

Berdasarkan laporan keuangan 2023 yang diaudit, manajemen KRAS menyebutkan rugi komprehensif, akumulasi rugi KRAS serta total liabilitas jangka pendek yang melebihi aset menimbulkan keraguan yang signifikan.

“Kombinasi hal-hal tersebut di atas menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya,” tulis manajemen, dikutip Selasa (4/6/2024).

Secara lebih rinci, KRAS mencatatkan rugi komprehensif dan akumulasi rugi masing-masing sebesar US$66.537 dan US$634.765 sepanjang 2023. Selain itu, per akhir 2023 total liabilitas jangka pendek KRAS telah melebihi aset lancarnya sebesar US$1,49 juta.

Manajemen KRAS mengklaim akan melakukan langkah-langkah komprehensif untuk memenuhi kewajiban keuangan maupun operasional ke depan.

Langkah tersebut di antaranya KRAS dan 10 kreditur restrukturisasi telah menyepakati perjanjian kredit restrukturisasi. KRAS juga menjalankan pelaksanaan MRA sehingga mampu melakukan pembayaran pokok utang Tranche A dan Tranche B.

KRAS juga menyampaikan rencana penyehatan keuangan dengan melakukan skema restrukturisasi lanjutan, KRAS akan menjalankan skema bisnis yang paling efisien agar unit bisnis yang menjalankan fasilitas HSM 1 dan CRM menjadi lebih profitable serta pengembangan bisnis anak perusahaan dan afiliasi.

Seperti yang diketahui, per Desember 2023, KRAS mencatatkan total liabilitas sebesar US$2,35 miliar dengan rincian liabilitas jangka pendek tercatat sebesar US$2,16 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar US$190,48 juta.

Sementara itu total ekuitas KRAS sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar US$496,80 juta. Adapun aset tercatat sebesar US$2,84 miliar dengan aset lancar sebesar US$671,35 juta dan aset tidak lancar sebanyak US$2,17 miliar.

Kemudian KRAS membukukan penurunan pendapatan sepanjang 2023. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, KRAS membukukan pendapatan US$1,45 miliar atau setara Rp22,44 triliun (kurs Jisdor Rp15.439 per dolar AS). Pendapatan ini turun 35,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$2,23 miliar.

Seiring dengan pendapatan dan laba operasi yang menurun, KRAS pun tercatat berbalik rugi US$130,21 juta atau setara Rp2,01 triliun dibandingkan tahun 2022 yang laba US$19,47 juta atau setara Rp300,65 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel