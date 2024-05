Harga Emas Melemah 3 Sesi Beruntun, Prospek Penurunan Suku Bunga Jadi Ganjalan

Harga emas melemah tiga sesi beruntun karena investor semakin khawatir mengenai waktu penurunan suku bunga AS dan kuatnya aktivitas bisnis AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas jatuh ke level terendah lebih dari seminggu pada perdagangan Kamis (23/5/2024), memperpanjang penurunannya untuk sesi ketiga berturut-turut, karena investor semakin khawatir mengenai waktu penurunan suku bunga AS dan kuatnya aktivitas bisnis AS.

Mengutip Reuters, harga emas di pasar spot turun 1,8% menjadi US$2,336.39 per ounce, terendah sejak 13 Mei. Sementara emas berjangka AS ditutup 2,3% lebih rendah menjadi US$2,337.20 per ounce.

Emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil mencapai rekor tertinggi US$2,449.89 pada hari Senin (20/5) dan naik 14% sepanjang tahun ini.

Membuat emas menjadi kurang menarik, dolar mengurangi kerugiannya hari ini karena aktivitas bisnis AS meningkat ke level tertinggi dalam dua tahun pada bulan Mei, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat pada pertengahan kuartal kedua.

Penguatan dolar AS dan melemahnya prospek penurunan suku bunga AS telah memicu aksi ambil untung pada emas, namun penurunannya akan terbatas, kata Daniel Ghali, ahli strategi komoditas di TD Securities.

Meskipun respons kebijakan saat ini akan “melibatkan mempertahankan” suku bunga pada tingkat saat ini, risalah rapat The Fed terbaru mencerminkan diskusi mengenai kemungkinan kenaikan suku bunga.

“Investor yang peduli dengan prospek The Fed sebenarnya tidak terlalu lama berinvestasi pada emas. Mereka telah melewatkan reli dan pada gilirannya, tidak memiliki banyak emas untuk dijual. Jadi, meskipun kami berpendapat harga emas sedang mengalami koreksi, di sini, tapi itu akan relatif dangkal,” kata Ghali.

UBS menaikkan perkiraan harga emas menjadi US$2,600/oz untuk akhir tahun 2024 dan merekomendasikan untuk membeli saat penurunan di sekitar US$2,300/oz atau lebih rendah, mengutip serangkaian data AS yang lebih lemah untuk bulan April, permintaan emas bank sentral yang direvisi naik, dan ketidakpastian geopolitik yang sedang berlangsung. .

Sementara itu, impor ke India, konsumen emas terbesar kedua di dunia, bisa turun hampir seperlima pada tahun 2024 karena tingginya harga yang mendorong konsumen ritel untuk menukar perhiasan lama dengan barang baru, menurut sebuah badan industri.

Adapun, harga perak di pasar spot turun 1,8% menjadi $30,22. Reli harga emas dan tembaga baru-baru ini mendorongnya ke US$32,5, tertinggi dalam 11 tahun, awal pekan ini.

Harga platinum turun 1,4% menjadi US$1.020,35, sementara harga paladium turun 3,5% menjadi US$964,75.

