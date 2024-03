Kebijakan Cukai Tekan Penjualan Rokok Gudang Garam dan Sampoerna

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Penjualan sigaret kretek mesin dari PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) dan PT H.M Sampoerna Tbk. (HMSP) kompak menurun sepanjang 2023. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok yang agresif.

Menyitir laporan keuangan masing-masing perusahaan, GGRM mencatatkan perolehan pendapatan dari segmen sigaret kretek mesin (SKM) sebesar Rp96,02 triliun tahun lalu. Capaian tersebut melemah hingga 15,97% secara year-on-year (YoY).

Penurunan itu pun berdampak negatif terhadap total pendapatan GGRM. Tahun lalu, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp118,95 triliun atau melemah 4,60% YoY.

Setali tiga uang, HMSP juga membukukan penurunan penjualan SKM sebesar 5,03% secara tahunan menjadi Rp68,92 triliun. Namun, berbeda dengan Gudang Garam, HMSP masih membukukan penjualan bersih Rp115,9 triliun atau naik 4,29% YoY.

Turunnya pendapatan GGRM dan HMSP dari segmen SKM bertalian erat dengan kebijakan cukai rokok. Pada 2023 dan 2024, pemerintah menetapkan tarif cukai rokok 10% yang berlalu untuk SKM, sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek tangan (SKT).

Secara rinci, SKM Golongan I memiliki tarif cukai per batang Rp1.101 pada tahun lalu, sementara SPM Golongan I bertarif cukai Rp1.193 per batang pada 2023. Sementara itu, SKT Golongan I memiliki tarif cukai lebih murah yakni Rp416 per batang tahun lalu.

Selisih itu membuat konsumen putar haluan ke produk dengan tarif cukai lebih murah. Hal ini tecermin dari penjualan SKT milik GGRM yang meningkat 6,10% menjadi Rp9,3 triliun pada 2023, sedangan HMSP meraih Rp35,94 triliun dari penjualan SKT atau naik 32,14%.

Peralihan konsumen ke produk hasil tembakau dengan banderol cukai yang lebih murah juga terlihat dari kinerja penjualan SPM milik HMSP. Pada 2023, penjualan SPM perseroan mencapai Rp8,06 triliun atau terkoreksi 13,08% secara tahunan.

Rut Yesika Simak, Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, mengatakan peralihan konsumen ke produk rokok dengan harga lebih murah akan berlanjut pada tahun ini. Sebab, per 1 Januari 2024, Kementerian Keuangan telah memperkenalkan harga eceran baru untuk rokok.

Pada tahun ini, tarif cukai untuk SKM Golongan I menjadi Rp1.231 per batang, lalu SPM Golongan I bertarif Rp1.336 per batang, dan SKT sebesar Rp483 per batang.

“Kenaikan cukai kemungkinan mempengaruhi perilaku konsumen terhadap pilihan yang lebih terjangkau, seperti SKT dan Golongan II SKM,” ujarnya dalam riset, dikutip Kamis (28/3/2024).

Di lain sisi, Macro Strategist Mega Capital Sekuritas Lionel Priyadi mengatakan, efek kenaikan cukai rokok pada 2024 sudah diperkirakan oleh para pelaku pasar. Oleh karena itu, dia menilai hal tersebut tidak akan menimbulkan gejolak signifikan ke depan.

“Untuk efek kenaikan cukai, market sudah price-in ke harga para emiten, jadi seharusnya tidak ada gejolak lagi di masa mendatang,” ujar Lionel kepada Bisnis.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

