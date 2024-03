Komisaris Independen Indosat (ISAT) Ajukan Pengunduran Diri

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris Independen PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison mengajukan pengunduran dirinya pada akhir pekan lalu.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Chief Legal & Regulatory Officer dan Corporate Secretary ISAT Reski Damayanti menuturkan pada 23 Maret 2024 ISAT telah menerima surat pengunduran diri dari Syed Maqbul Quader sebagai Komisaris Independen ISAT.

"Pada tanggal 23 Maret 2024, perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri Bapak Syed Maqbul Quader sebagai komisaris independen perseroan," ujar Reski, dikutip Selasa (26/3/2024).

Sebagai informasi, Syed Maqbul Quader merupakan warga negara Kanada berusia 73 tahun. Dia merupakan lulusan dari Universitas Dhaka tahun 1969 dan menyandang gelar Bachelor of Commerce.

Syed Maqbul memiliki berbagai pengalaman di berbagai bank. Dia pernah menjabat sebagai Chairman of the Board of Directors Al Rajhi Bank, Malaysia pada 2013-2016. Lalu Direktur Asia Finance Berhad pada 2011-2012.

Kemudian menempati berbagai posisi di beberapa bank di Timur Tengah pada 1989-2013. Syed Maqbul juga menjabat sebagai Group Chief Risk Officer Qatar Islamic Bank, dan berbagai posisi senior di Chase Manhattan Bank.

Syed Maqbul tercatat diangkat sebagai Komisaris Independen ISAT sejak keputusan RUPSLB tanggal 28 Desember 2021, dan berlaku efektif tanggal 4 Januari 2022. Periode jabatan Syed Maqbul di ISAT adalah pada 2022-2026.

Dengan mundurnya Syed Maqbul Quader, saat ini komisaris ISAT diisi oleh Halim Alamsyah sebagai Komisaris Utama, FOK Kin Ning, Canning dan Aziz Aluthman Fakhroo sebagai deputi komisari utama.

Lalu Wijayanto Samirin, Elisa Lumbantouran, Rudiantara, dan Hernando sebagai komisaris independen.

Kemudian WOO Chiu Man, Cliff sebagai komisaris, Patrick Walujo sebagai komisaris, Rene Heinz Werner sebagai komisaris, dan Ahmad Abdulaziz AA Al Neama sebagai komisaris. Kemudian Meirijal Nur, Cheung Kwan Hoi, dan Efthymios Tsokanis sebagai komisaris.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel