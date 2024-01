Vanguard Doyan Beli Saham HM Sampoerna (HMSP), 3 Kali Lipat dari BlackRock

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Manajer investasi terbesar di dunia, Vanguard Group Inc. menutup tahun 2023 dengan kepemilikan saham PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) sebesar 333,07 juta lembar, atau di urutan ke-2 terbesar setelah Philip Morris Indonesia sebagai pengendali HMSP.

Berdasarkan data yang Bisnis himpun dari Bloomberg Terminal, aksi borong saham HMSP oleh Vanguard terekam pada kuartal IV/2023 atau setelah rilis laporan keuangan 9 bulan 2023. Vanguard menambah muatan sebanyak 2,51 juta saham HMSP, sehingga dari 330,55 juta saham pada Oktober 2023 bertambah menjadi 333,07 juta saham per November 2023.

Mengekor di bawahnya, pemodal jumbo asal AS, BlackRock Inc. juga tercatat mengeruk saham HMSP sebanyak 1,23 juta lembar. Alhasil, kepemilikan BlackRock atas saham HMSP bertambah dari 106,94 juta saham pada September 2023 menjadi 108,18 juta saham per Oktober 2023.

Kemudian pada November, BlackRock menambah sedikit lagi saham HMSP sebanyak 11.100 lembar, sebelum akhirnya melepas 20.100 saham pada Desember 2023. Sehingga, BlackRock menutup tahun 2023 dengan koleksi sebanyak 108,17 juta saham HMSP.

Selanjutnya, SEI Investment Co juga terpantau mempertebal kepemilikan saham HMSP sebanyak 4,24 juta lembar, dari posisi 7,05 juta saham per Oktober menjadi 11,3 juta saham per November hingga akhir tahun 2023.

Aksi bongkar muat investor kakap di saham HMSP juga dilakukan oleh JPMorgan Chase & Co.Per 31 September 2023, jumlah saham HMSP yang dikempit mencapai 4,93 juta lembar. Akan tetapi jumlahnya menyusut menjadi 4,68 juta lembar. Artinya 251.000 lembar saham HMSP telah dilego oleh JPMorgan per Oktober 2023.

Namun, pada Desember 2023 JPMorgan kembali menyerok saham HMSP sebanyak 1,52 juta lembar, sehingga kepemilikan saham HMSP oleh perusahaan investasi global itu sebesar 6,2 juta saham pada akhir tahun lalu.

Di antara barisan investor kakap yang menambah koleksi saham HMSP, langkah berbeda justru dilakukan oleh WisdomTree yang melepas saham HMSP dalam jumlah terbesar. Pasalnya, per September 2023, WisdomTree masih menggenggam 20,04 juta saham, namun porsi itu menyusut 17,16 juta lembar sehingga tersisa 2,88 juta saham pada akhir 2023.

Hari ini, Kamis (4/1/2024) pukul 15.22 WIB, saham HMSP menguat 2,26% atau 20 poin ke Rp905. Price to earning ratio (PER) sebesar 12,72x, dan price to book value ratio (PBVR) sebesar 3,78x, sedangkan kapitalisasi pasar menembus Rp105,85 triliun.

