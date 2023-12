Emiten Hermanto Tanoko (RISE) Kantongi Pinjaman Rp400 Miliar dari Bank BCA (BBCA)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti Milik Hermanto Tanoko PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE) menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) senilai Rp400 miliar.

Corporate Secretary Jaya Sukses Makmur Sentosa Go Herliani Prayogo mengatakan persroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Central Asia (BBCA) pada tanggal 8 Desember 2023 dalam rangka pengembangan usaha.

"Jenis pinjaman adalah fasilitas kredit lokal (rekening koran) sebesar Rp400 miliar, dengan jangka waktu fasilitas adalah 12 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit," kata Herliani dalam keterbukaan informasi, Rabu (13/12/2023).

Herliani menambahkan, perolehan pinjaman tersebut akan menunjang secara langsung pengembangan usaha perseroan dari waktu ke waktu, serta perolehan fasilitas kredit tersebut tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan perseroan.

"Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat b pada POJK 17/2023, transaksi ini tidak termasuk transaksi material yang memerlukan penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham," pungkas Herliani.

Saham RISE tercatat stagnan di level Rp990 per saham pada 10.43 WIB, Rabu (13/12/2023). Price to earning ratio (PER) RISE mencapai 424,56 kali, sementara price to book value ratio (PBVR) adalah 5,24 kali. Saat ini kapitalisasi pasar RISE sebesar Rp10,84 triliun.

RISE mencatatkan penurunan laba bersih dan pendapatan sepanjang kuartal III/2023. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk RISE berjumlah Rp19,14 miliar per September 2023, turun 9,17% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022 sebesar Rp21,07 miliar.

Penurunan laba ini terjadi seiring pendapatan bersih RISE yang turun 4,32% year-on-year (YoY) dari Rp215,25 miliar menjadi Rp205,95 miliar.

Per akhir September 2023, total aset RISE berjumlah Rp2,90 triliun. Angka ini naik daripada posisi akhir 2022 sebesar Rp2,71 triliun. kenaikan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya aset real estat dari Rp989,59 miliar menjadi Rp1,07 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News