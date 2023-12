Harga Emas Hari Ini, 6 Desember 2023, Jelang Rilis Data Tenaga Kerja AS

Harga emas masih akan berfluktuasi namun berisiko ditutup melemah terimbas penguatan dolar AS jelang rilis data tenaga kerja AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas hari ini, Rabu (6/12/2023) masih akan berfluktuasi namun berisiko ditutup melemah terimbas oleh penguatan dolar AS jelang rilis data tenaga kerja AS.

Harga emas (XAUUSD) turun pada perdagangan Selasa setelah bergerak liar hingga mencetak rekor tertinggi sepanjang masa US$ 2.145 per troy ons awal pekan lalu. Emas menutup perdagangan Selasa (5/12) di US$2.019,30 per troy ons, turun US$ 9,68 dari penutupan Senin (4/12).

Tim Analis Monex Investindo Futures menyebut, Indeks dolar Amerika Serikat (AS) yang kembali naik kemarin memberikan tekanan bagi emas. Tercatat indeks yang mengukur kekuatan dolar ini naik 318 poin ke 103,957, level penutupan tertinggi sejak pertengahan November.

Data purchasing managers’ index (PMI) jasa Amerika Serikat yang naik menjadi 52,7 pada November memberikan tenaga bagi dolar AS. Data tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya 51,8 sekaligus mematahkan ekspektasi penurunan menjadi 51,5 di Trading Central.

Menariknya, lanjut Monex, meski ekspansi (angka di atas 50) PMI jasa meningkat imbal hasil tetapi (yield) Treasury tenor 10 tahun justru turun 90 basis poin ke 4,167% Selasa kemarin, level tersebut merupakan yang terendah sejak 1 September. Artinya pelaku pasar masih yakin bank sentral AS (The Fed) akan memangkas suku bunga pada Maret 2024.

"Hal tersebut masih menjadi sentimen positif bagi harga emas pada perdagangan hari ini, apalagi Moody’s menurunkan peringkat kredit China yang bisa meningkatkan permintaan emas sebagai safe haven," jelas monex dalam riset harian, Rabu (6/12/2023).

Harga emas tergelincir setelah mencapai level tertinggi sepanjang masa di sesi sebelumnya karena dolar kembali menguat pada Rabu dini hari. Investor menahan diri untuk tidak membuat taruhan besar menjelang data ketenagakerjaan AS yang dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai jalur suku bunga AS.

Momentum yang mendorong emas jatuh dari rekor tertinggi karena ketidakpastian mengenai waktu pelonggaran moneter AS. Namun risiko geopolitik yang lebih luas akan memberikan dorongan menuju puncak baru, kata para analis.

Kenaikan harga emas sudah habis dan terhenti setelah reli, kata Jim Wyckoff, analis senior di Kitco Metals, menambahkan bahwa "level US$2.000 mungkin akan menjadi titik terendah jangka pendek di bawah pasar emas."

Dolar naik 0,2% mendekati level tertinggi dua minggu, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Pedagang sekarang memperkirakan peluang penurunan suku bunga sebesar 66% pada bulan Maret, menurut alat CME FedWatch. Suku bunga yang lebih rendah cenderung mendukung emas batangan yang tidak berbunga.

“Kami hanya memperkirakan harga emas akan naik selamanya menjadi $2.100 per troy ounce pada paruh kedua tahun 2024, ketika The Fed mulai menurunkan suku bunganya,” kata Commerzbank dalam sebuah catatan.

Data menunjukkan lowongan pekerjaan di AS turun ke level terendah dalam dua setengah tahun pada bulan Oktober, menandakan bahwa suku bunga yang lebih tinggi mengurangi permintaan akan pekerja.

Investor mengamati laporan non-farm payrolls AS untuk bulan November yang akan dirilis pada hari Jumat.