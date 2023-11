Harga Emas Hari Ini Berpotensi Reli, Sentimen Dolar AS Anjlok

Harga emas hari ini berpeluang melanjutkan penguatan di tengah eksektasi pelemahan dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas hari ini Jumat (24/11/2023) berpeluang melanjutkan penguatan di tengah eksektasi pelemahan dolar AS.

Laporan Monex Investindo Futures menyebutkan pasar Amerika Serikat (AS) yang libur Thanksgiving Kamis kemarin membuat rentang pergerakan harga emas (XAUUSD) tidak terlalu lebar. harga emas spot tercatat menguat US$2,68 ke US$1.992,62 per troy ons.

"Penurunan indeks dolar AS membuat harga emas mampu naik. Harga emas dibanderol dengan dolar AS ketika mata uang Paman Sam tersebut melemah maka harga Gold akan menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya, sehingga permintaan bisa meningkat," papar Monex.

Pada perdagangan Kamis kemarin indeks dolar AS tercatat turun 140 poin ke 103,340. Penurunan tersebut terjadi akibat ekspektasi bank sentral AS (The Fed) tidak akan menaikkan suku bunga lagi, bahkan kemungkinan bisa dipangkas pada Mei 2024.

Jika indeks dolar AS melanjutkan penurunan maka Gold akan kembali mendapat sentimen positif pada sesi Asia Jumat (24/11/2023).

Referensi Teknikal Harga Emas Spot

Sell selama di bawah 2.000,85

Resistance 1 : 1.986,95

Resistance 2 : 2.000,85

Support 1 : 1.989,75

Support 2 : 1.986,95

Secara teknikal, harga emas tidak mampu membentuk level tertinggi baru pada perdagangan sesi sebelumnya. Harga emas kini tampaknya mulai bergerak melandai dan memberikan peluang bearish, tekanan bearish sepertinya mulai lebih kuat setelah harga membentuk formasi double top yang memungkinkan mulai bergerak melemah.

Dengan menggunakan indikator MA dan MACD, tanda-tanda penurunan Gold juga dapat terlihat. MA 24 saat ini mulai memotong harga di area tertinggi mingguan dan MACD yang juga mulai memberikan konfirmasi bearish karena histogram terus berada di area negatif.

Dari dalam negeri, harga emas di Pegadaian terpantau bervariasi pada perdagangan hari ini, Jumat (24/11/2023), emas cetakan Antam turun, sedangkan cetakan UBS naik. Adapun emas cetakan termurah yakni UBS 0,5 gram dibanderol seharga Rp589.000.

Berdasarkan data di laman resmi Pegadaian, harga emas termurah hari ini adalah cetakan UBS ukuran 0,5 gram yang dipatok seharga Rp589.000, naik Rp4.000 dibandingkan harga kemarin. Adapun emas Antam berukuran sama dibanderol Rp613.000, turun Rp1.000.

Sementara itu, untuk emas cetakan Antam dalam ukuran 1 gram dibanderol seharga Rp1.123.000 atau turun Rp2.000 dari harga sebelumnya. Untuk ukuran yang sama, emas UBS dipatok Rp1.103.000 atau naik Rp8.000 dari harga kemarin.

