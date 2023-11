MARI Luncurkan Penyiar Radio AI Pertama, Saham Malah Dekati Gocap

Mahaka Radio (MARI) akan melakukan inovasi baru di penghujung tahun ini dengan melahirkan Aimee (Artificial Intelligence Mustang Announcer For Everyone).

Bisnis.com, JAKARTA – Saham emiten terafiliasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir, PT Mahaka Radio Integra Tbk. (MARI) masih dalam tren pelemahan mendekati level gocap, sekalipun perseroan berniat meluncurkan inovasi baru yakni siaran radio dengan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada bulan depan.

Berdasarkan data RTI, Jumat (24/11/2023) saham MARI stagnan di level Rp60 pada pukul 14.00 WIB. Price to earning ratio (PER) MARI sebesar -7,75 kali, price to book value ratio (PBVR) sebesar 3,03 kali, dan kapitalisasi pasar mencapai Rp315,91 miliar. Sepanjang perdagangan hari ini, saham MARI berada di rentang Rp59-Rp61.

Saham MARI tercatat anjlok 53,84% secara year-to-date (YTD) atau sepanjang tahun berjalan. Berdasarkan catatan Bisnis, saham MARI sebenarnya sempat melejit hingga ke posisi Rp131 pada 19 Oktober 2023, saat muncul kabar mengenai Erick Thohir yang akan dipinang menjadi wakil (capwares) dari kandidat calon presiden Prabowo Subianto.

Namun penguatan saham MARI saat Oktober lalu hanya bersifat temporer, apalagi setelah Prabowo mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Di sisi lain, MARI berupaya meningkatkan performa kinerja perseroan. Pada 2023, MARI bertransformasi menjadi audio content dan channel.

Salah satu dari terobosan MARI adalah Mustang 88 FM yang akan melakukan inovasi baru di penghujung tahun ini dengan melahirkan Aimee (Artificial Intelligence Mustang Announcer For Everyone). Aimee digambarkan sebagai sosok penyiar perempuan yang sangat mewakili generasi z.

President Director MARI Adrian Syarkawie menjelaskan perseroan menciptakan Aimee bukan hanya sebagai sosok penyiar AI, tetapi Aimee juga harus mewakili lifestyle gen z yang energetik, senang belajar hal baru, suka hangout, serta gemar mendengarkan musik dan menonton film.

Aimee kan menemani Mustang Gang (sebutan bagi pendengar Mustang 88 FM) setiap weekend pada program Mustang Hangout pukul 18.00 – 20.00 WIB dimulai dari bulan Desember 202.

“Aimee diharapkan mampu membawa suasana baru yang fresh pada program Mustang Hangout. Selain weekend, suara Aimee juga dapat didengarkan setiap Senin sampai Jumat pada sela program siaran untuk menyiarkan informasi berita bagi anak muda,” kata Adrian dalam keterangan resmi baru-baru ini.

Berdasarkan laporan keuangan per akhir September lalu, MARI membukukan rugi bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp30,51 miliar. Jumlah ini menciut 15,62% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sejatinya perseroan masih mencatatkan kinerja positif dari sisi pendapatan. Selama Januari-September 2023, pendapatan MARI tumbuh 25,59% year-on-year (YoY) menjadi Rp61,6 miliar.

Kenaikan tersebut didorong oleh pendapatan dari program iklan radio yang meningkat 7,46% YoY menjadi Rp55 miliar, segmen spot meraup Rp29,56 miliar atau tumbuh 42,57%, sementara iklan radio adlibs bertumbuh 19,11% YoY menjadi Rp14,64 miliar.

Namun, setelah diakumulasikan dengan berbagai pendapatan dan beban, MARI membukukan rugi sebelum pajak Rp74,28 miliar. Salah satu penyebab rugi ini diakibatkan oleh meningkatnya beban umum dan administrasi sebesar 23,73% YoY menjadi Rp112,06 miliar.

