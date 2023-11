PGN Raih Dua Penghargaan di Ajang Keterbukaan Informasi Digital 5.0 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina berhasil masuk dalam jajaran BUMN Tbk terbaik dalam ajang Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Digital 5.0 2023 atau KIP BUMN Awards 2023 yang diselenggarakan BUMN Track di Bali. Dalam ajang ini, PGN meraih The Most Interact BUMN By Engangement dan The Most Resilience High Activity.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengungkapkan bahwa apreasiasi ini diperoleh PGN atas konsistensi program pengelolaan media sosial, media online, dan situs web perusahaan yang dinilai melalui metode penjurian berbasis bank data (pemantauan, crawling dan indexing). Dewan Juri yang diketuai oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (2014 – 2019) Rudiantara, mempertimbangkan salah satu aspek penilaian yaitu sejauh mana keterbukaan informasi dilaksanakan berbagai BUMN dan anak perusahaannya.

Kemudian, Dewan juri juga mengukur tingkat keterbukaan informasi secara kuantitatif dan kualitatif dengan bukti digital melalui jumlah audience, engangement, activity dan kualitas konten akun media sosial perusahaan (Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, X, dan Tiktok) dan situs perusahaan (website dan Wikipedia). Rentang waktu evaluasi tersebut berlangsung sejak Januari sampai dengan September 2023.

“Sebagai perusahaan yang terbuka, penting bagi PGN untuk selalu menyampaikan keterbukaan informasi publik bagi para investor dan pemangku kepentingan yang terkait. Informasi tersebut bisa berisi kinerja dan strategi perusahaan, profil bisnis dan edukasi masyarakat atas pemanfaatan gas bumi nasional. Di tengah era digitalisasi yang dinamis, media sosial menjadi salah satu garda PGN dalam berkomunikasi dengan publik. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas penghargaan yang kami terima dan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya,” ujar Rachmat.

Saat ini PGN telah memiliki lebih dari 147.000 pengikut di media sosial. Untuk menjangkau populasi tersebut jalur media sosial merupakan salah satu yang paling efektif untuk dimanfaatkan. Interaksi dapat dilakukan dengan siapapun yang tertarik atau berkepentingan dengan PGN. “Semakin banyak interaksi yang terjadi, diharapkan dapat memperluas informasi dan pemahaman tentang PGN serta menambah peluang bagi Kami untuk selalu berekspansi dan berinovasi,” ujarnya.

Dalam menjalankan perannya sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN terus memperkuat digitalisasi dalam pengembangan produk dan layanan. Selain integrasi layanan Pertamina Call Center 135, PGN juga meningkatkan komunikasi dan edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Inisiatif ini ditujukan agar produk dan program PGN lebih dikenal dan diingat oleh masyarakat luas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News