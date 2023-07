Konferensi Digital Telkom Ajak Generasi Muda Elevasi Masa Depan Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Puncak perayaan ulang tahun ke-58 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Digiland 2023 telah dibuka dengan konferensi yang menghadirkan beragam narasumber kredibel dan inspiratif di Istora Senayan, Jakarta (8/7). Konferensi ini diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar, komunitas dan pelaku UMKM, serta karyawan BUMN. Mengangkat tema “Elevating Your Future”, konferensi diawali dengan opening speech dari Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah dan keynote speech dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Digiland 2023 Conference terdiri dari lima sesi yang penuh inspirasi. Sesi pertama, Elevating Your Future yang membahas peningkatan kapabilitas talenta digital Indonesia bersama Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, dan Deddy Corbuzier selaku Founder & CEO Dektos Digital Corbuzier. Sesi ini memberikan insight dan kiat-kiat yang harus dijalankan generasi muda untuk dapat adaptif, bertahan, dan berkembang di era digital yang dinamis seperti saat ini.

“Dalam menghadapi era digital dengan perubahan yang terus terjadi, tentu dibutuhkan talenta digital yang mumpuni dengan keterampilan spesifik. Kita membutuhkan talenta digital yang spesialis, bukan generalis sehingga diharapkan dunia pendidikan, dunia startup dan korporasi dapat terkoneksi membentuk sebuah ekosistem. Sehingga para generasi muda tahu di mana core competencies yang dibutuhkan,” papar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Foto: Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah memberikan opening speech pada Digiland 2023 Conference yang bertema “Elevating Your Future” sebagai pembuka rangkaian acara Digiland 2023 pada puncak perayaan ulang tahun Telkom ke-58 di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (8/7).

“Untuk bisa bertahan dari disrupsi, kita harus siap untuk berubah dan tidak hanya fokus pada satu hal. Keep moving, keep changing, dan terus berinovasi mencari business model baru untuk melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang,” ujar Direktur Utama Telkom, Ririek Adriansyah. Ririek juga menyinggung refocusing bisnis Telkom saat ini yang fokus menyasar segmen Business-To-Business (B2B), sementara Telkomsel fokus pada segmen Business-To-Consumer (B2C).

Sementara itu, Deddy Corbuzier menekankan kepada peserta konferensi khususnya anak muda bahwa untuk kesuksesan itu murni dari sebuah usaha. Deddy mengajak generasi muda untuk terus beradaptasi dan belajar terus menerus. Jangan pernah merasa terlalu muda ataupun terlalu tua untuk belajar sesuatu.

Selanjutnya sesi kedua, Elevating Your Enterprise diisi oleh Wakil Direktur Utama Blue Bird Sigit Djokosoetono, Co-Founder & CEO Zenius Sabda PS, serta Co-Founder & CEO KoinWorks Benedicto Haryono. Sesi ini membahas mengenai tren dan peluang bisnis, tantangan dalam menjalankan bisnis, pemanfaatan teknologi digital.

Foto: Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo (kedua dari kanan), Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah (kedua dari kiri) serta Founder & CEO Dektos Digital Corbuzier Deddy Corbuzier menjadi narasumber di sesi pertama, Elevating Your Future yang membahas peningkatan kapabilitas talenta digital Indonesia pada Digiland 2023 Conference di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (8/7).

Sesi ketiga adalah Elevating Your Business yang membahas pengembangan bisnis UKM di Indonesia untuk Go Global bersama Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana R, Direktur Utama SMESCO Indonesia Leonard Theosabrata, Founder Hijack Sandals Zaky Winata, Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sunar Basuki, serta Owner Onty Cake & Bakery Trias Wahyu Arditya sebagai UMKM Binaan Rumah BUMN Telkom.

Pada akhir sesi ketiga turut dilakukan penandatangan nota kesepahaman “Sinergi Korporasi untuk Akselerasi Penetrasi Market Segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah” antara Telkom dengan PNM dan SMESCO oleh Direktur Enterprise & Business Service Telkom FM Venusiana R, Direktur Operasional, Digital dan Teknologi Informasi PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sunar Basuki dan Direktur Utama SMESCO Indonesia Leonard Theosabrata, serta disaksikan langsung oleh Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah.

Pada sesi Elevating Your Impact, Digiland 2023 Conference juga menghadirkan para pakar yang peduli akan keberlangsungan bumi yaitu CMO & Co-Founder Octopus Hamish Daud, Founder & Head Trisakti Sustainability Centre Juniati Gunawan, Pendiri One Fine Sky Yuni Jie, dan Pendiri EwasteRJ Rafa Jafar, serta Direktur Wholesale & International Business Telkom Bogi Witjaksono. Konferensi ditutup oleh sesi Elevating Your Passion bersama Direktur Digital Business Telkom Muhamad Fajrin Rasyid, Pendiri Narasi Najwa Shihab serta content creator Nex Carlos dan Fiki Naki.

Sebagai bagian dari rangkaian Digiland 2023, konferensi yang diselenggarakan diharapkan dapat mendukung para pelaku bisnis serta masyarakat di berbagai lapisan untuk mengelevasi kapabilitas, pengetahuan, serta talentanya dalam meraih masa depan.

Tak hanya konferensi, Digiland 2023 yang berlangsung pada 8-9 Juli 2023 di Istora Senayan Jakarta juga dimeriahkan oleh penampilan dari artis papan atas seperti Cokelat, Jamrud, Padi Reborn, Lyodra dan artis lainnya, serta pameran UMKM Binaan Telkom dan pameran teknologi serta layanan terbaru TelkomGroup, hingga Pasar Rakyat. Digiland 2023 juga akan diselenggarakan di Surabaya pada 23 Juli 2023 mendatang.

