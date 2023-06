Harga Emas Hari Ini, Kamis 8 Juni 2023, Pantau Arah The Fed

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas hari ini, Kamis (8/6/2023), berpotensi kembali menanjak di tengah kegamangan investor terkait hasil rapat Federal Reserve (The Fed) pada pekan depan.

Harga emas global jatuh pada penutupan perdagangan Rabu (7/6/2023), menghentikan kenaikan selama dua hari berturut-turut, menjelang pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve minggu depan.

The Fed akan membuat keputusan tentang suku bunga yang jatuh pada hari Rabu (14/6/2023). Melansir Antara, harga emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange, jatuh US$23,10 atau 1,17 persen menjadi US$1.958,40 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di 1.986,50 dan terendah di 1.956,30.

Mengutip riset Monex Investindo Futures, harga emas sempat bergerak naik kemarin ke level tingginya karena dipicu oleh sentimen melemahnya dolar AS dan turunnya tingkat imbal hasil obligasi AS. Hal itu terjadi di tengah antisipasi pasar terhadap prospek kebijakan Federal Reserve AS di masa depan.

Dolar AS melemah dan tingkat imbal hasil obligasi bergerak turun dibalik kebimbangan pasar yang menimbang apa yang mungkin terjadi untuk ekonomi dan kebijakan moneter Federal Reserve AS, terutama terkait suku bunga, menjelang pertemuan bank sentral pada tanggal 13 dan 14 Juni 2023.

Pada pertemuan terakhir, The Fed telah mengindikasikan bahwa kampanye kenaikan suku bunga dapat segera berakhir. Namun, yang menjadi kegugupan pasar adalah adanya pesan yang beragam dari sejumlah pejabat Fed sejak keputusan tersebut.

"Pejabat The Fed berbeda pandangan tentang apakah pengetatan kebijakan lebih lanjut diperlukan bagi bank sentral untuk mencapai tujuannya mengurangi inflasi dan mendinginkan ekonomi," jelas Monex.

Spekulasi untuk kebijakan yang tidak agresif dari The Fed tercermin dari Fed Fund Futures yang menunjukkan bahwa pasar memperkirakan hampir 82 persen peluang The Fed akan mempertahankan kebijakan suku bunga stabil pada pekan depan.

Simak pergerakan harga emas hari ini secara live.