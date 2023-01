Rupiah Naik ke Rp14.947, Dolar AS Berkutat di Level Terendah 8 Bulan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah berhasil ditutup menguat setelah sempat melemah pada awal perdagangan Kamis (26/1/2023), di tengah indeks dolar AS yang masih bergerak di zona merah.

Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah bergerak naik 0,12 persen atau 17,5 poin ke Rp14.947 per dolar AS. Di samping itu, indeks dolar AS turun tipis 0,07 persen ke 101,57.

Bersama dengan rupiah, dolar Singapura juga terpantau menguat 0,15 persen, won Korea Selatan menguat 0,03 persen, peso Filipina menguat 0,43 persen, rupee India menguat 0,16 persen, ringgit Malaysia menguat 0,39 persen, dan baht Thailand menguat 0,18 persen.

Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Arga Samudro mengatakan rupiah sempat terkoreksi setelah menguat tajam di hari sebelumnya karena pelaku pasar cenderung wait-and-see menjelang pengumuman hasil FOMC meeting pada awal Februari nanti.

“Pada pertemuan tersebut The Fed diprediksi akan menurunkan percepatan kenaikan bunga acuannya menjadi 25bps ke level 4,75. Oleh karena itu, aktivitas pasar global yang masih belum ramai akan berpangaruh pada pergerakan imbal hasil SUN 10 tahun pada rentang tipis di 6,65 – 6,67 persen,” jelasnya dalam riset, Kamis (26/1/2023).

Samuel Sekuritas memproyeksikan rupiah juga masih akan bergerak cukup stabil di rentang Rp14.950-Rp15.000 per dolar AS.

Baca Juga : Rupiah Bertahan di Bawah Rp15.000, Saham Bank Layak Dicermati

Direktur PT Laba Berjangka Forexindo Ibrahim Assuaibi menyebutkan, penguatan rupiah juga terdorong oleh dolar AS yang masih terus mendekati level terendah delapan bulan, karena musim pendapatan perusahaan AS yang suram memicu kekhawatiran resesi dan pedagang tetap wait and see menjelang serangkaian pertemuan bank sentral minggu depan.

“Pendapatan dan panduan yang suram dari perusahaan-perusahaan AS dan serangkaian PHK sektor teknologi telah memperdalam kekhawatiran akan penurunan ekonomi yang tajam di Amerika Serikat, membuat investor mengurangi ekspektasi tentang berapa lama lagi Federal Reserve perlu menaikkan suku bunga secara agresif,” ujar Ibrahim dalam riset.

Komite penetapan kebijakan The Fed juga akan memulai pertemuan dua hari pekan depan, dan pasar memperkirakan kenaikan suku bunga 25 basis poin (bps), turun dari kenaikan 50 bps dan 75 bps bank sentral yang terlihat tahun lalu.

Baca Juga : Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 26 Januari 2023

Menjelang itu, Departemen Perdagangan akan merilis perkiraan awal produk domestik bruto kuartal keempat AS pada hari Kamis.

Dari sisi internal, Bank Indonesia baru saja menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 dari 2,6 persen menjadi 2,3 persen. Ini tidak lepas dari tensi geopolitik yang masih tinggi meskipun di lain sisi, pencabutan kebijakan Zero Covid di China bisa menjadi kabar baik.

“Ekonomi nasional diyakini akan tetap tumbuh. BI memproyeksi di kisaran 4,5 persen – 5,3 persen. Penghapusan PPKM membuat keyakinan masyarakat meningkat. Mobilitas masyarakat meningkat dan konsumsi rumah tangga juga akan membaik. Begitu pula dengan investasi yang diperkirakan mengalami peningkatan,” tambahnya.

Untuk perdagangan besok, Jumat (27/1/2023), Ibrahim memproyeksikan mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup menguat direntang Rp14.920 - Rp15.990 per dolar AS.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Gonjang Ganjing Rupiah Rupiah dolar as