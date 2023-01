China Pertimbangkan Longgarkan Larangan Impor Batu Bara Australia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - China sedang mempertimbangkan melonggarkan larangan impor batu bara dari Australia setelah larangan lebih dari dua tahun karena hubungan antarnegara membaik.

Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDCR) mengadakan pembicaraan pada Selasa (3/1/2023) tentang proposal untuk memungkinkan empat importir utama - China Baowu Steel Group Corp., China Datang Corp., China Huaneng Group Co. dan China Energy Investment Corp. - untuk melakukan pembelian baru tahun ini, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut.

Impor dapat dilanjutkan paling cepat 1 April, kata dua orang melansir Bloomberg, Rabu (4/1/2023).

Baca Juga : Emiten Batu Bara Hary Tanoe IATA Targetkan Pendapatan Rp5,4 Triliun pada 2023

NDRC tidak segera menanggapi faks yang meminta komentar. China Baowu, Datang, Huaneng dan CEIC juga tidak segera menanggapi permintaan komentar.

China, yang sebelumnya merupakan konsumen utama batu bara dari Australia — di antara pengirim utama dunia — menerapkan larangan tidak resmi pada akhir tahun 2020 karena permusuhan antara Canberra dan Beijing meningkat, karena berbagai masalah termasuk seruan untuk penyelidikan independen tentang asal-usul Virus Corona.

Hal tersebut berimbas terhadap ekspor-impor batu bara pada kedua negara. Eksportir seperti Whitehaven Coal Ltd. dan Yancoal Australia Ltd. melonjak karena berita tersebut, sementara produsen yang berbasis di China seperti Shanxi Coking Coal Energy Group Co. dan Yankuang Energy Group Co. jatuh karena prospek peningkatan pasokan.

Dolar Australia pun memperpanjang kenaikan tersebut, naik sebanyak 2,3 persen menjadi US$68,79, kenaikan terbesar sejak 10 November.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong melakukan perjalanan ke Beijing pada bulan Desember 2022 untuk kunjungan resmi pertama dalam beberapa tahun, sementara pejabat Australia telah mengindikasikan bahwa negara tersebut akan bersedia untuk mempertimbangkan kembali kasusnya melawan China di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), jika pembatasan Beijing dicabut.

Pihak berwenang di China sebelumnya mempelajari potensi pelonggaran pembatasan batu bara Australia pada Juli lalu, kata orang-orang yang mengetahui pembicaraan itu pada saat itu.

Birokrat bermaksud mencegah terulangnya kekurangan listrik yang meluas pada tahun 2021 dan pemadaman yang lebih terbatas akhir tahun lalu.

Ada juga kekhawatiran bahwa pembatasan energi Rusia yang dipimpin Eropa dapat meningkatkan persaingan untuk batu bara dari pemasok utama China seperti Indonesia.

Eksportir Australia telah mengalihkan fokus ke pasar lain di Asia dan Eropa di tengah krisis energi yang mengintensifkan persaingan global untuk komoditas tersebut, yang berpotensi membatasi dampak pembalikan kebijakan apa pun oleh China.

Saat ini, hanya ada volume terbatas yang tersedia di pasar, dan China telah meningkatkan produksi batu bara domestik ke rekor tertinggi untuk membatasi ketergantungan pada impor.

“Ekspor batu bara Australia sangat kuat meskipun China tidak mengambilnya," kata Tim Baker, Kepala Penelitian Makro di Deutsche Bank AG di Sydney.

Meski begitu, kemungkinan akan ada permintaan untuk pasokan Australia yang terkenal dengan kualitasnya yang tinggi.

Kembalinya China sebagai pembeli kargo juga dapat membantu memacu harga lebih tinggi dan akan ada "dampak keseluruhan pada sentimen dari bukti membaiknya hubungan dengan China," kata Ray Attrill, Kepala Strategi Mata Uang di National Australia Bank Ltd. di Sydney.

Pembatasan juga diberlakukan oleh China pada serangkaian impor Australia lainnya, termasuk anggur hingga daging sapi dan lobster.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : batu bara china australia