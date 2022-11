Bisnis Indonesia Kembali Selenggarakan Top BUMN Awards 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bisnis Indonesia kembali menyelenggarakan Bisnis Indonesia Top BUMN Awards 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada deretan perusahaan pelat merah. Proses penjurian penghargaan ini dilakukan pada Senin (21/11/2022).

Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2022 merupakan bentuk apresiasi dari Bisnis Indonesia Group kepada korporasi BUMN, CEO BUMN dan CFO BUMN yang telah melakukan inovasi dan transformasi serta mencapai target finansial di tengah situasi ekonomi global serta domestik di masa pandemi.

Adapun, merupakan penjurian menentukan TOP CEO BUMN yang terdiri atas 3 kategori, yakni TOP CEO: Excellent In Strategic Leadership, TOP CEO: Excellent In Sustainable Business Growth, dan TOP CEO: Excellent In Business Intelligence Solution.

Baca Juga : Erick Thohir Minta BUMN Bantu Promosikan UMKM ke Luar Negeri

Dalam Top CEO BUMN Awards 2022 kali ini, terdapat 3 dewan juri, dengan Ketua Dewan Juri Komisaris Utama Anabatic Ignasius Jonan. Anggota Dewan Juri yakni Komisaris Utama Semen Indonesia Rudiantara, dan Direktur Utama Bisnis Indonesia Lulu Terianto.

Dalam agenda tersebut, Bisnis Indonesia melakukan penjurian kepada 3 CEO BUMN, yakni CEO PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Arsal Ismail, CEO PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, dan CEO PT Pegadaian Damar Latri Setiawan.

Selain ketiga CEO tersebut, terdapat sejumlah CEO BUMN lain yang akan masuk dalam penjurian. Agenda penganugerahan bakal dilaksanakan pada Selasa, 13 Desember 2022.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : BUMN Award penghargaan Bisnis Indonesia Award