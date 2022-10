32 Emiten Raih CSA Awards 2022, Ada Telkom, BCA & Samudera Indonesia

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak 32 dari total 800 emiten meraih penghargaan CSA Awards. Adapun 8 di antaranya merupakan perusahaan plat merah sedangkan 24 sisanya adalah emiten swasta.

PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dan PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) menjadi tiga emiten peraih Best of The best CSA Awards 2022.

TLKM meraih penghargaan Best of The Best Big Capitalization dengan kategori Kapitalisasi Saham Besar Terbaik. BBCA menjadi Best of The Best Analyst's Favourite dan SDMR meraih Best of The Best Non Big Capitalization.



Ketua LSP Pasar Modal Indonesia sekaligus Ketua Panitia CSA Awards Haryajid Ramelan menjelaskan jika kegiatan ini terdiri dari CSA Research Competition, Unboxing Emiten, CSA Awards dan Capital Market Outlook 2023.



"Unboxing emiten telah berjalan sejak Juli lalu dan ditutup dengan Capital Market Outlook akhir tahun ini," katanya pada acara CSA Awards, di Granada Ballroom, Menara 165, T.B Simatupang, Kamis (27/10/2022).

Haryajid juga mengatakan jika dalam penilaian terdapat lima aspek yaitu profitabilitas di masa mendatang, keterbukaan terhadap pemegang saham, good corporate governance (GCG), likuiditas saham, manajemen resiko dan aspek enviroenment, social and governance (ESG).



Sebanyak 129 emiten masuk dalam nominasi penilaian tim juri. Ketua tim juri Roy Sembel mengungkapkan penilaian yang dilakukan telah melalui penilaian panjang dari sisi kuantitas dan kualitas.



"Sebanyak lima orang profesor menjadi tim juri dalam penghargaan ini. Kami telah memulai proses sejak Juli 2022 dan minggu lalu baru diputuskan mana emiten terbaik bagi seluruh stakeholder" imbuhnya.

