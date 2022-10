Pergerakan harga emas hari ini berpeluang turun, dollar AS kian perkasa

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA -- Harga emas hari ini berpeluang turun dalam jangka pendek di tengah outlook menguatnya dollar AS.

Tim riset MIFX memperkirakan seiring optimisnya data tenaga kerja AS dan pesan yang hawkish dari pejabat Federal Reserve AS, dollar AS menguat sehingga menekan harga emas.

Namun, penurunan harga emas dapat terbatas jika pasar membidik aset safe haven logam mulia dibalik kekhawatiran pasar terhadap ketegangan geopolitik setelah dikabarkan pada hari Minggu, Korea Utara menembakkan dua rudal balistik di sekitar Pyongyang yang memaksa Jepang, Korea Selatan dan AS untuk melakukan latihan militer mereka sendiri dalam merespon kegiatan militer Korea Utara.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp543.000. Emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp497.000. Harga dua cetakan tersebut sama dibandingkan harga Minggu (9/10/2022).

Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp982.000. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp932.000, yang stagnan dari harga kemarin.

Lebih lanjut, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.676.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.568.000.

Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.294.000, sementara untuk cetakan Antam 50 gram di Pegadaian dijual seharga Rp46.126.000.

Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp9.088.000, sedangkan ukuran 50 gram cetakan UBS dijual seharga Rp45.255.000.

