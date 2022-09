Bank DBS dan Bos Medco Energi (MEDC) Lepas 2 Juta Saham, Tanda Sudah Cuan?

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dan DBS Bank Ltd SG-PB Clients melepas kepemilikan sebanyak 2 juta saham MEDC di harga Rp887,45 per saham atau senilai total Rp1,77 miliar.

Direktur Medco Energi Internasional Anthony Robert Mathias dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia, Selasa (6/9/2022) mengungkapkan telah melepas sejumlah saham perseroan yang dimilikinya bersama dengan DBS Bank Ltd. Pria berkewarganegaraan Inggris tersebut menyebut telah melepas 2.000.000 saham emiten bersandi MEDC ini dengan harga penjualan rata-rata per saham senilai Rp887,453 per saham.

"Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum transaksi tadinya sebanyak 76.209.592 saham setelah transaksi menjadi 74.209.592 saham," jelasnya.

Adapun, dengan harga rata-rata dan jumlah saham yang dilepas, Anthony dan DBS meraup dana sebesar Rp1,77 miliar. Transaksi dilaksanakan pada 31 Agustus 2022 dengan tujuan transaksi pribadi.

Dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham langsung oleh Anthony menjadi 4.209.595 saham, sedangkan 70 juta saham atas nama DBS Bank LTD SG-PB Clients.

Dalam beberapa pekan terakhir harga saham MEDC meningkat tajam seiring dengan sentimen positif emiten energi dan batu bara.

Tercatat pada Senin, 8 Agustus 2022 harga saham MEDC ditutup di level 580, naik 72 persen yang pada perdagangan intraday hari ini harga saham MEDC di level 1.000 hingga pukul 14.41 WIB.

