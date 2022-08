Harga Emas Hari Ini, Selasa 9 Agustus 2022, Peluang Beli saat Dolar Lesu

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas mendapatkan tenaga untuk menguat seiring dengan pelemahan dolar AS jelang rilis data inflasi.

Laporan Monex Investindo Futures menyebutkan harga emas berpeluang bergerak naik pagi ini, Selasa (9/8/2022) di tengah outlook melemahnya dolar AS dan turunnya tingkat imbal hasil obligasi AS. Dolar AS melemah karena ekspektasi turunnya tingkat inflasi AS.

"Peluang trading emas spot berpeluang dibeli selama bergerak di atas level support di US$1.782, karena berpotensi bergerak naik membidik resistance terdekat di US$1.795," papar Monex.

Namun, jika bergerak turun hingga menembus ke bawah level US$1.782, emas berpeluang dijual karena berpotensi turun menguji support selanjutnya di US$1.775.

Level Support: 1782 - 1775 - 1765

Level Resistance: 1795 - 1802 - 1812

Dari dalam negeri, harga emas hari ini Selasa (9/8/2022) yang dijual di Pegadaian terpantau turun untuk cetakan Antam dan stagnan untuj UBS.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp563.000, turun Rp1.000 dibandingkan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp513.000, tetap dari harga kemarin.

Untuk emas Antam ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp1.022.000, turun Rp2.000 dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp961.000, masih sama dari harga Senin (8/8/2022).

Simak pergerakan harga emas hari ini secara live.

