Rekor, Bumi Resources (BUMI) Bayar Utang Senilai US$118,3 Juta

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) melaporkan telah memproses pembayaran utang kedelapan belas sebesar US$118,3 juta melalui agen fasilitas pada 12 Juli 2022.

Perincian pinjamannya terdiri atas pinjaman pokok sebesar US$115,3 juta dan bunga sebesar US$3,0 juta untuk Tranche A. Pembayaran tersebut termasuk US$20 juta yang diterima dari Arutmin.

“Dengan dilakukannya pembayaran triwulanan ke-delapan belas hari ini, Perseroan saat ini telah membayar keseluruhan sebesar US$731,3 juta secara tunai,” ungkap Dileep Srivastava, Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan BUMI, Selasa (12/7/2022).

Pembayaran yang sudah dilakukan terdiri atas pokok Tranche A sebesar US$557,1 juta dan bunga sebesar US$174,2 juta, termasuk bunga akrual dan bunga yang belum dibayar (back interest).

“Seluruh pembayaran Tranche A diharapkan akan diselesaikan pada Oktober 2022 bersamaan dengan dimulainya pembayaran Tranche B,” imbuhnya.

Sementara itu, Kupon PIK dari 11 April 2018 hingga 12 Juli 2022 atas Tranche B dan C juga sudah dikapitalisasi.

Sebelumnya, BUMI akan menerbitkan saham baru dengan jumlah sebanyak 13.206.473.996 saham Seri C dengan nilai nominal Rp50 per saham. Jumlah tersebut merupakan 10,25 persen dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.

“Perseroan bermaksud untuk memperbaiki posisi keuangan dengan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham guna melakukan PMTHMETD, dalam rangka mengkonversi kewajiban Perseroan menjadi ekuitas yang akan memperbaiki rasio likuiditas Perseroan dan juga rasio solvabilitas Perseroan,” jelas DIrektur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava dalam keterbukaan informasi, Kamis (23/6/2022).

PMTHMETD ini juga dalam rangka penyelesaian kewajiban Perseroan kepada Innovate Capital Pte. Ltd. yang telah meminta agar haknya segera diselesaikan secepat mungkin.

Sehubungan dengan utang yang dimiliki oleh Perseroan kepada Innovate Capital Pte. Ltd. sebesar Rp1,01 triliun, Innovate Capital Pte. Ltd. telah meminta agar utang tersebut segera diselesaikan.

Selanjutnya, mengingat kondisi keuangan Perseroan saat ini, Perseroan dan Innovate Capital Pte. Ltd. telah sepakat untuk melakukan penyelesaian kewajiban utang tersebut melalui konversi utang menjadi saham dengan harga konversi sebesar Rp76,59 per saham Seri C berdasarkan Perjanjian Penyelesaian Utang tertanggal 20 Juni 2022. Adapun, Innovate Capital Pte. Ltd. bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan.

