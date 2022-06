IHSG Masih Rawan Koreksi, Cermati Saham ZINC, JSMR & BIRD

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melanjutkan pelemahannya pada perdagangan hari ini, Jumat (10/6/2022).

Tim Analis MNC Sekuritas dalam risetnya menjelaskan, IHSG ditutup terkoreksi 0,2 persen ke level 7.182 pada Kamis (9/6/2022). IHSG juga sempat menembus level resistance di 7.233 pada perdagangan kemarin.

Namun dapat diperhatikan, apabila IHSG belum mampu break kembali level resistance 7.233 dengan volume dan body candle yang besar maka posisi IHSG saat ini sedang berada di wave [b] pada label hitam, sehingga IHSG rawan koreksi untuk menguji 6.870-7.030.

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 10 Juni 2022

"Tetapi, apabila IHSG berhasil menembus resistancenya maka IHSG akan membentuk wave (v) dari wave [a] pada label berwarna merah untuk menguji 7.293-7.332," demikian kutipan laporan tersebut.

"Level support berada di rentang 6.930-7.056, sementara resistance pada 7.233 hingga 7.267," demikian kutipan laporan dari Tim Analis MNC Sekuritas.

Adapun beberapa saham yang menjadi pilihan MNC Sekuritas adalah sebagai berikut:

Baca Juga : IHSG Berpotensi ke 7.300, Mirae Jagokan Saham Bank dan Komoditas

BIRD - Buy on Weakness

Pada perdagangan kemarin (9/6), BIRD ditutup terkoreksi 1,8 persen ke level 1.610. Posisi BIRD diperkirakan saat ini sedang berada di akhir wave [y] dari wave 4. Hal ini berarti, koreksi BIRD akan cenderung terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 960-985

Target Price: 1.750, 1.960

Stoploss: below 1.530

JSMR - Buy on Weakness (3,950)

JSMR ditutup menguat 0,5 persen ke level 3,950 pada perdagangan kemarin (9/6), pergerakan JSMR pun diiringi dengan peningkatan volume perdagangan. Selama tidak terkoreksi ke bawah 3.830 sebagai supportnya, maka posisi JSMR saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave c dari wave (iii) dari wave [c]. Hal ini berarti, JSMR masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 3.870-3.950

Target Price: 4.090, 4.200

Stoploss: below 3.830

ZINC - Buy on Weakness

Kemarin (9/6), ZINC ditutup menguat 2,4 persen ke level 85, pergerakan ZINC pun sudah berada di atas MA20-nya. Diperkirakan, selama ZINC tidak terkoreksi kembali ke bawah 80 sebagai supportnya, maka ZINC berpeluang menguat membentuk awal dari wave [iii] dan akan lebih terkonfirmasi bila mampu break resistance di 87.

Buy on Weakness: 82-85

Target Price: 91, 95

Stoploss: below 80

ITMG - Sell on Strength

ITMG ditutup terkoreksi 0,4 persen di level 35.000. Selama ITMG belum mampu menguat kembali di atas 37.000 sebagai resistancenya, maka posisi ITMG saat ini sedang berada di awal wave 4 yang berarti ITMG masih rawan melanjutkan koreksinya ke rentang area 32.850-34.500. Level koreksi tersebut dapat digunakan sebagai level buyback dalam jangka pendek.

Sell on Strength: 35.350-35.600

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :