Sinar Mas Agro Bagi Dividen Rp110 per Saham, Catat Jadwalnya!

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten perkebunan dan penghiliran sawit PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) akan membagikan dividen Rp110 per saham pada 22 Juni 2022.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) SMAR pada Senin (6/6/2022) menyetujui dividen Rp295 per saham atau total Rp847,29 miliar. Sebelumnya, SMAR sudah membagikan dividen interim Rp185 per saham yang telah dibayarkan pada tanggal 24 November 2021.

Oleh karena itu, sisa dividen final Sinar Mas Agro yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp110 per saham atau sejumlah hampir Rp316 miliar.

Dalam keterbukaan informasi, manajemen SMAR menyebutkan dividen tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date). Berikut jadwal pembagian dividen tunai SMAR.

a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 14 Juni 2022

b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 15 Juni 2022

c. Cum dividen di Pasar Tunai : 16 Juni 2022

d. Ex dividen di Pasar Tunai : 17 Juni 2022

e. Pembayaran dividen tunai : 22 Juni 2022

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama sekaligus Corporate Secretary SMAR Jimmy Pramono menyampaikan, pihaknya senang dan bersyukur melihat pencapaian SMART selama tahun 2021.

"Meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, SMAR dapat menorehkan hasil yang baik. Kami akan terus mendayagunakan perkembangan teknologi, untuk memperoleh manfaat maksimal dari inovasi, produktivitas, efisiensi, ketangkasan dan daya saing biaya,” ucap Jimmy dalam keterangan resmi, Senin (6/6/2022).

Selain membagikan dividen, RUPST juga menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

RUPST juga telah menyetujui perubahan susunan anggota direksi perseroan. Irwan Tirtariyadi sebagai Direktur Utama menggantikan Jo Daud Dharsono yang telah memasuki masa pensiun. Sebelumnya, Irwan merupakan Wakil Direktur Utama SMAR.

