Rabu (29/4), IHSG Dibuka Menguat Ikuti Bursa Asia

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (29/4/2020) dibuka menguat.

Pada pukul 09.00 WIB, IHSG menguat o,15 persen atau 6,67 poin menuju 4.536,22. Sementara itu, Bursa saham Asia juga menanjak pada awal perdagangan hari ini sejalan dengan kontrak berjangka bursa AS.

Berdasarkan data Bloomberg, indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,3 persen, sedangkan indeks S&P/ASX 200 naik 0,4 persen. Sementara itu, futures indeks S&P 500 terpantau menguat 1 persen.

Sentimen positif cenderung terbatas menyusul proyeksi penurunan pendapatan pendapatan Samsung Electronics Co pada kuartal kedua karena pandemi memukul permintaan.

Sementara iut, Alphabet Inc. melaporkan penjualan yang lebih baik dari perkiraan. Bursa AS berfluktuasi pada perdagangan Selasa dengan saham teknologi melemah mundur di tengah penurunan kepercayaan konsumen dan karena lebih banyak perusahaan merevisi proyeksi pendapatan.

Investor tengah mencari katalis baru untuk mendorong kenaikan lebih lanjut dalam ekuitas global setelah lonjakan 27 persen dari posisi terendah Maret. Keputusan kebijakan Federal Reserve akan diumumkan pada hari Rabu, kemudian Bank Sentral Eropa pada hari berikutnya.

Sejumlah perusahaan besar masih akan merilis laporan keuangan pekan ini, di antaranya Amazon.com Inc. dan Microsoft Corp. Pada saat yang sama, pelaku pasar memantau tingkat infeksi virus corona dan rencana pembukaan kembali akvitivas ekonomi.

"Ada beberapa pembacaan yang sangat ekstrem tentang pukulan yang baru saja derita dan pasar masih rebound menyambut proyeksi kinerja pada kuartal ketiga dan keempat," ungkap Christopher Smart, kepala analis global di Barings Investment Institute, seperti dikutip Bloomberg.

"Proyeksi saat ini sangat sulit diprediksi tanpa mengetahui arah penyebaran wabah dan seberapa cepat orang akan merasa nyaman untuk kembali bekerja, dan kapan vaksin akan tersedia secara luas."

Berikut sejumlah data utama di pasar pada Rabu (29/4/2020) pagi ini.

Saham

Futures pada Indeks S&P 500 naik 1 persen pada pukul 9:30 pagi di Hong Kong. Nasdaq futures naik 0,5 persen.

Hang Seng Hong Kong naik 0,9 persen.

Shanghai Composite tergelincir 0,3 persen.

Indeks S & P / ASX 200 Australia bertambah 0,4 persen.

Indeks Kospi Korea Selatan naik 0,3 persen.

Mata uang

Yen naik 0,3 persen menjadi 106,60 per dolar.

Yuan lepas pantai diperdagangkan pada 7,0799 per dolar, naik 0,1 persen.

Euro berada di $ 1,0845, naik 0,2 persen.

Kiwi naik 0,6 persen menjadi 60,93 sen AS.

Komoditas

Minyak mentah West Texas Intermediate naik 10 persen menjadi $13,59 per barel.

Emas berada di $1,708.95 per ounce, naik 0,1 persen.

