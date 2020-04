MNC Sekuritas: Buy on Weakness ADRO, ERAA, dan WIKA

Bisnis.com, JAKARTA — Institution Research Team MNC Sekuritas merekomendasikan buy on weakness saham PT Adaro Energy Tbk. (ADRO), PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) pada sesi perdagangan, Selasa (28/4/2020).

Institution Research Team MNC Sekuritas menjelaskan bahwa indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis 0,4 persen disertai dengan munculnya tekanan beli pada perdagangan sebelumnya.

Selama tidak terkoreksi menembus 4.441, posisi indeks saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian wave 2 pada skenario biru atau bagian wave B pada skenario merah.

“IHSG kami perkirakan masih akan menguji level resistance di 4.747,” tulis Institution Research Team MNC Sekuritas dalam riset harian, Selasa (28/4/2020).

MNC Sekuritas meminta agar investor mewaspadai level support IHSG di 4.441. Jika level itu tercapai maka indeks sudah mengkonfirmasi terbentuknya wave 2 dan akan melanjutkan koreksinya ke arah minimal 4.150-4.300.

IHSG diperkirakan akan bergerak dengan level support 4.470 dan 4.441. Selanjutnya, resistance di 4.550 dan 4.747.

Rekomendasi Institution Research Team MNC Sekuritas untuk perdagangan Selasa (28/4/2020) sebagai berikut:

ADRO - Buy on Weakness (BOW)

Posisi ADRO sedang berada di akhir dari wave (c) dari wave [b], yang berarti koreksi ADRO sudah cenderung terbatas. Selanjutnya, ADRO berpeluang berbalik menguat untuk membentuk wave [c] dari wave B.

BOW: Rp835-Rp870

Target Price (TP): Rp1.050, Rp1.300

Stoploss: di bawah Rp780

ERAA - BOW

Selama ERAA tidak terkoreksi melebihi Rp1.045, maka saat ini posisi ERAA masih berada di wave (iv) dari wave [c], dimana koreksi ERAA akan cenderung terbatas. Selanjutnya, ERAA berpeluang melanjutkan penguatannya untuk membentuk wave (v) dari wave [c].

BOW: Rp1.120-Rp1.150

TP: Rp1.310, Rp1.450,

Stoploss: di bawah Rp1.045

WIKA - BOW

Koreksi WIKA diperkirakan akan cenderung terbatas. Selanjutnya, WIKA berpeluang menguat dalam jangka pendek untuk membentuk wave [iv] terlebih dahulu.

BOW: Rp750-Rp820

TP: Rp900, Rp950,

Stoploss: di bawah Rp675

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) - Sell on Strength

Posisi JSMR diperkirakan sedang berada di wave 5 dimana masih berpotensi kembali terkoreksi untuk membentuk wave 5, meskipun menguat tipis pada perdagangan sebelumnya. Adapun, koreksi terdekat JSMR berada di area Rp2.420 dan idealnya di kisaran Rp2.000–Rp2.100.

Sell on Strength: Rp2.560-Rp2.750

