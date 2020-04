BBSS dan BHAT Melantai, Total IPO 2020 Jadi 26 Perusahaan

Bisnis.com, JAKARTA – Total perusahaan baru yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang 2020 kini mencapai 26 perusahaan, berkat tambahan dua perusahaan yang melantai pada pekan ini.

Melalui keterangan resmi, BEI menyampaikan selama periode 13—17 April 2020, terdapat dua persuahaan baru yang mencatatkan diri di papan pengembangan. Keduanya adalah PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. dan PT Bhakti Multi Artha Tbk.

PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk. melantai dengan kode saham BBSS per Rabu (15/4/2020). Emiten ini bergerak di sektor properti, real estate, konstruksi gedung, dengan subsektor properti dan real estate.

PT Bhakti Multi Artha Tbk. juga mulai mencatatkan diri pada hari yang sama dengan kode saham BHAT. Emiten ini bergerak pada sektor keuangan dengan subsektor asuransi.

Pencatatan dua emiten ini terjadi di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 yang masih melanda. Sehingga, seremoni pencatatan keduanya dilakukan secara virtual melalui kanal Youtube BEI.

Pada proses pencatatan saham perdana, BBSS langsung menguat dari level Rp120 per saham menjadi Rp162 per saham. Penguatan berlanjut hingga hari setelahnya ke level Rp218 per saham. Namun, pada perdagangan terakhir, BBSS turun 2,75 persen ke level Rp212 per saham.

Sementara itu, BHAT punya nasib yang lebih baik. Sejak dicatatkan dengan harga Rp103 per saham emiten ini melesat ke level Rp139 per saham.

Penguatan terus berlanjut pada dua hari setelahnya hingga mencapai Rp252 per saham, atau menguat 34,78 persen pada perdagangan terakhir pekan ini.

