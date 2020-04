Investor Cermati Kinerja Keuangan, Bursa Asia Diprediksi Menguat Moderat

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa saham Asia diperkirakan akan memulai perdagangan dengan moderat sejalan dengan investor yang mulai mencermati hasil kinerja keuangan sebagai bukti dampak pandemi COVID-19.

Dikutip melalui Bloomberg, Rabu (15/4/2020), bursa berjangka naik moderat di Jepang, Hong Kong, dan Australia. Kontrak S&P 500 sedikit mengalami perubahan setelah pasar saham Amerika Serikat (AS) melonjak ke level tertinggi dalam satu bulan terakhir.

Bloomberg melaporkan indeks Nasdaq 100 terdorong oleh saham perusahaan teknologi besar yang bergerak dengan penguatan 50 poin hingga 200 poin dalam satu hari. Sementara itu, saham Johnson & Johnson melonjak setelah membukukan penjualan yang lebih kuat dan meningkatkan dividen kuartalannya.

Sebaliknya, saham JPMorgan Chase & Co. dan Wells Fargo & Co. merosot. Kondisi itu akibat laba yang tergelincir.

Musim laporan kinerja keuangan disebut harus mampu memberikan gambaran seberapa buruk imbas penyebaran COVID-19 terhadap perusahaan global. Apalagi, International Monetary Fund (IMF) mengatakan “Great Lockdown” akan menjadi resesi paling dalam dalam satu abad.

Pesimisme investor terhadap dampak perekonomian yang ditimbulkan oleh COVID-19 berada di level ekstrem. Posisi uang tunai berada dalam posisi tertinggi sejak serangan 9/11 menurut survei Bank of America.

"Pada awal musim gugur atau akhir musim panas, kita harus mulai benar-benar melihat perekonomian kembali ke mode yang lebih normal," ujar Howard Ward, Kepala Investasi Ekuitas Pertumbuhan Gabelli Funds LLC dilansir melalui Bloomberg, Rabu (15/4/2020).

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan membuat beberapa pengumuman penting dalam beberapa hari ke depan. Hal itu terkait pedoman pembukaan kembali perekonomian negeri Paman Sam.

Di sisi lain, Bloomberg melaporkan harga minyak merosot karena anjloknya permintaan dan melimpahnya pasokan. Kondisi itu mengesampingkan kesepakatan pemangkasan pasokan.

Berikut data pergerakan utama pasar:

Saham

Futures S&P 500 sedikit berubah pada 7:30 pagi di Tokyo. Indeks itu menguat 3,1 persen, Selasa (14/4/2020).

Futures on Japan’s Nikkei 225 naik 0,1 persen.

Hang Seng futures naik 0,4 persen.

Futures Australia’s S&P/ASX 200 Index naik 0,2 persen.

Mata Uang

Indeks Spot Dollar Bloomberg turun 0,5 persen

Euro di level US$1,0984

Yen Jepang di level 107,17 per dolar AS

Yuan offshore diperdagangkan di 7,042 per dolar AS

Obligasi

Imbal hasil atau yield US Treasury Tenor 10 Tahun turun dua basis poin ke level 0,75 persen

Komoditas

Harga minyak mentah West Texas Intermediate naik 3,3 persen ke level US$20,78 per barel,

Emas diperdagangkan di level US$1.729,96 per troy ounce

