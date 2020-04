5 Berita Populer Market, Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini, Rabu 15 April 2020 dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 15 April 2020

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Rabu (15/4/2020) berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pada perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp943.000 per gram, turun Rp5.000 dari posisi perdagangan sebelumnya Rp948.000 per gram.

Baca berita selengkapnya di sini.

Mata uang rupiah mengalami pelemahan seiring dengan langkah Bank Indonesia yang memutuskan memertahankan suku bunga acuan BI 7-day (Reverse) Repo Rate pada level 4,50 persen.

Pada perdagangan Selasa (14/4/2020), nilai tukar rupiah berakhir melemah tipis 15 poin atau 0,1 persen ke level Rp15.645 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS turun 0,08 persen atau 0,081 poin ke posisi 99,267.

Baca berita selengkapnya di sini.

Harga emas mencapai menembus level US$1.700 per troy ounce. seiring dengan pengajuan stimulus besar-besaran AS dan langkah The Fed untuk menopang perekonomian sehingga meningkatkan permintaan logam mulia sebagai aset investasi aman.

Pemerintah AS mengajukan besar-besaran untuk tunjangan pengangguran dan The Fed mengumumkan bantuan tambahan hingga US$2,3 triliun dalam bentuk pinjaman untuk keluarga dan perusahaan serta berjanji untuk memberikan dukungan ke pasar keuangan yang terpukul akibat sentimen penyebaran COVID-19.

Baca berita selengkapnya di sini.

Harga emas kian menguat seiring dengan meningkatnya minat investor terhadap aset yang dianggap aman di tengah pandemi.

Pada perdagangan Rabu (15/4/2020) pukul 4.50 WIB, harga emas Comex untuk kontrak Juni 2020 terpantau menguat 7,5 poin atau 0,43 persen ke level US$1.768,90 per troy ounce. Adapun, harga emas spot meningkat 0,39 poin atau 0,02 persen menuju US$1.727,36 per troy ounce.

Baca berita selengkapnya di sini.

Pergerakan nilai tukar rupiah berhasil menguat 70 poin atau 0,45 persen ke level Rp15.575 per dolar AS pada perdagangan Rabu (15/4/2020).

Rupiah mengalami penguatan saat indeks dolar AS menanjak 0,38 persen atau 0,375 poin ke posisi 99,262.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Berita Terpopuler