Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan diperkirakan bakal menguji level 4.700 sampai dengan 4.800 pada perdagangan Selasa (14/4/2020).



MNC Sekuritas dalam riset Selasa (14/4) menyebutkan level support IHSG ada di rentang 4,600—4,550 sedangkan resistance 4,700—4,800. Selama IHSG tidak turun di bawah level 4.393, maka pergerakan IHSG masih berpeluang menguat kembali dan menguji area 5.000-5.100. Waspadai koreksi yang akan muncul setelah IHSG mengkonfirmasi dalam skenario alternatif.



MNC Sekuritas merekomendasikan beberapa saham. Diantaranya sebagai berikut.



PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) - Buy on Weakness dengan target Rp2.370 per saham.

INCO menguat sebesar 4,4 persen pada perdagangan kemarin (13/4). Tim analis memperkirakan INCO saat ini masih berpeluang melanjutkan penguatannya kembali untuk membentuk wave 3.

Buy on Weakness: 2,230-2,290

Target Price: 2,840, 3,300

Stoploss: below 1,930



PT Japfa Comfeed Tbk. (JPFA) - Buy on Weakness Rp880 per saham.

Pergerakan JPFA tertahan oleh MA5 dan MA20 yang menjadi titik resistancenya dan JPFA ditutup terkoreksi 4,3 persen. Selama JPFA tidak terkoreksi ke bawah Rp760, tim memperkirakan pergerakan JPFA saat ini akan terkoreksi dalam jangka pendek dan sedang membentuk wave B.

Setelah terkonfirmasi menyelesaikan wave B, maka JPFA berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 825-865

Target Price: 1,180, 1,300

Stoploss: below 760



PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) - Sell on Strength Rp3.180 per saham.

Penguatan TLKM yang terjadi kemarin (13/4) sebesar 1,9 persen diperkirakan merupakan bagian dari wave [b] dari wave B. Selama TLKM belum dapat menguat menembus Rp3.500 maka penguatan TLKM hanya berada dalam jangka pendek saja dan rentan terkoreksi.

Tim MNC Sekuritas memperkirakan area koreksi TLKM terdekat berada pada Rp3.180 dan idealnya berada pada range Rp2.680-Rp2.880.

Sell on Strength: Rp3.200-Rp3.330



PT Astra Internasional Tbk. (ASII) - Sell on Strength Rp3.960 per saham.

Kemarin (13/4), ASII ditutup terkoreksi 3,2 persen ke level Rp3.920. Selama ASII belum sanggup menguat dan menembus level Rp4.360, maka tim memperkirakan ASII saat ini sedang berada di awal wave [v] dari wave C.

ASII rentan terkoreksi untuk membentuk wave [v] dari wave C, dengan level koreksi terdekat berada pada area Rp3.780 dan apabila ASII menembus Rp3.220 maka ASII akan menuju area Rp2.800-Rp3.000.

Sell on Strength: Rp4.000-Rp4.080



