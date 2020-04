Indeks Bisnis-27 Tertekan Saham Perbankan

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka melemah 0,48 persen perdagangan hari ini, Senin (13/4/2020), sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), Indeks Bisnis-27 dibuka pada level 404,14 sama seperti penutupan perdagangan sebelumnya, Kamis (9/4/2020).

Hingga pukul 09.48 WIB, indeks Bisnis-27 menurun ke level 402,202, berkurang 0,48 persen atau 1,95 poin dari posisi semula. Dalam rentang waktu sekitar 50 menit perdagangan hari ini, indeks Bisnis-27 bergerak pada rentang 397,15—404,94.

Beberapa anggota indeks Bisnis-27 juga bergerak seirama ke zona merah. Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), misalnya terpantau masih berupaya keluar dari zona merah. Hingga 09.48 WIB, BBCA bergerak turun 1,52 persen ke level Rp27.550 per saham.

Tren yang sama juga dialami oleh sesama penghuni indeks dari sektor perbankan, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI). BBRI turun 0,36 persen ke level Rp2.780 per saham dan BMRI turun 2,57 persen ke Rp4.550 per saham.

Saham lain dari beragam sektor berbeda seperti PT Astra International Tbk. (ASII), PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF), PT Japfa Comfeed Indonesia (JPFA), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. juga masuk ke dalam jajaran saha, di zona koreksi dari Bisnis-27.

Kendati emikian, saham dari sektor pertambanhseperti PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) berhasil menguat 0,96 persen ke level Rp1.050 per saham. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) juga menghijau masing-masing 1,52 persen dan 1,32 persen ke level Rp.2.010 per saham dan Rp2.300 per saham.

Berdasarkan statistik BEI per Kamis (9/4/2020), indeks Bisnis-27 telah terkoreksi sebanyak 27,22 persen sepanjang tahun berjalan. Adapun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkontraksi 26,20 persen secara year to date (ytd).