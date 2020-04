5 Berita Populer Market, Harga Emas 24 Karat Antam Hari Ini, Senin 13 April 2020 dan Harga Emas Hari Ini, 13 April 2020

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Senin (13/4/2020) lebih tinggi dibandingkan dengan harga pada perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp952.000 per gram, naik Rp1.000 dari posisi pada perdagangan sebelumnya, Rp951.000 per gram.

Baca berita selengkapnya di sini.

Harga emas batangan di Pegadaian hari ini, Minggu (12/4/2020) tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan harga Sabtu (11/4/2020).

Berdasarkan laman resmi Pegadaian, untuk ukuran terkecil 0,5 gram, emas cetakan Antam dipatok Rp512.000, sedangkan cetakan UBS dihargai Rp505.000. Sementara untuk bobot 1 gram, emas cetakan Antam dipatok Rp961.000 dan cetakan UBS dibanderol Rp956.000.

Baca berita selengkapnya di sini.

Nilai tukar rupiah berhasil menguat pada perdagangan Senin (13/4/2020) sekaligus mencatatkan kenaikan tertinggi di antara mata uang Asia lainnya.

Pada perdagangan Senin (13/4/2020), nilai tukar rupiah berakhir menguat tajam 250 poin atau 1,57 persen ke level Rp15.630 per dolar AS, saat indeks dolar AS turun 0,19 persen atau 0,191 poin ke posisi 99,291.

Baca berita selengkapnya di sini.

Harga emas batangan di Pegadaian hari ini, Senin (13/4/2020) tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan harga pada Minggu (12/4/2020).

Berdasarkan laman resmi Pegadaian, untuk ukuran terkecil 0,5 gram, emas cetakan Antam dipatok Rp512.000, sedangkan cetakan UBS dihargai Rp505.000. Sementara untuk bobot 1 gram, emas cetakan Antam dipatok Rp961.000 dan cetakan UBS dibanderol Rp956.000.

Baca berita selengkapnya di sini.

Harga emas berada dalam tren menguat seiring dengan pengajuan stimulus besar-besaran AS dan langkah The Fed untuk menopang perekonomian, sehingga meningkatkan permintaan sebagai aset investasi aman.

Berdasarkan data Bloomberg, pada penutupan perdagangan Kamis (9/4/2020) harga emas berjangka untuk kontrak Juni 2020 di Bursa Comex terapresiasi 4,07 persen ke level US$1.752,8 per troy ounce, menjadi level penutupan tertinggi sejak Oktober 2012. Sepanjang pekan ini, logam mulia itu menguat 6,5 persen.

Baca berita selengkapnya di sini.