5 Berita Populer Market, Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, 30 Maret 2020 dan Harga Emas Hari Ini, 31 Maret 2020

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 167 poin atau 1,04 persen ke level Rp16.337 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Senin (30/3/2020).

Mengutip data Bloomberg, pelemahan rupiah terjadi di tengah pergerakan mata uang Asia yang cenderung bervariasi. Adapun, indeks dolar AS terpantau naik 0,41 persen menjadi 98,776 pada pukul 16.30 WIB.

Harga emas kembali masuk dalam tren penguatan seiring dengan pelemahan dolar AS dan peningkatan minat terhadap batu kuning.

Pada perdagangan Senin (30/3/2020) pukul 6.10 WIB, harga emas Comex kontrak Juni 2020 naik 0,37 persen atau 6,2 poin menjadi US$1.660,3 per troy ounce. Adapun, harga emas spot menguat 0,03 persen atau 0,49 poin menuju US$1.628,65 per troy ounce.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Selasa (31/3/2020) turun dari harga pada perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam untuk cetakan 1 gram dibanderol harga Rp924.000 per gram, turun Rp2.000 dari posisi pada perdagangan sebelumnya, Senin (30/3/2020).

Nilai tukar rupiah berhasil rebound terhadap dolar AS dan berakhir terapresiasi 27 poin atau 0,17 persen ke level Rp16.310 per dolar AS pada perdagangan Selasa (31/3/2020).

Sebelumnya berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Senin (30/3/2020), rupiah ditutup di level Rp16.338 per dolar AS, melemah 1,04 persen atau 168 poin.

Harga emas mengalami koreksi tipis seiring dengan rebound indeks dolar AS pada pagi ini.

Pada perdagangan Selasa (31/3/2020) pukul 6.00 WIB, harga emas Comex untuk kontrak Juni 2020 terpantau terkoreksi 3,8 poin atau 0,23 persen ke level US$1.639,4 per troy ounce. Adapun, harga emas spot turun 4,91 poin atau 0,3 persen menjadi US$1.617,6 per troy ounce.

