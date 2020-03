Fajar Surya Wisesa (FASW) Tebar Dividen Rp455,93 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten kertas PT Fajar Surya Wisesa Tbk. menetapkan akan membagikan 47,06 persen atau Rp455,93 miliar dividen tunainya kepada pemegang saham dari total laba perseroan sebesar Rp 968.83 miliar untuk tahun buku 2019

Jumlah dividen yang dibagikan emiten berkode saham FASW tersebut juga setara laba per saham atau earning per share sebesar Rp184 per saham.

Berdasarkan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), manajemen mengumumkan akan mengalokasikan 52,92 persen atau Rp512.7 miliar dari total laba bersih tahun 2019 untuk dimanfaatkan sebagai modal kerja dan antisipasi atas rencana pembiayaan ekspansi perseroan.

Sisa laba bersih yakni 0,02 persen atau sebesar Rp200 juta akan dipergunakan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dalam keterangan yang sama, pemegang saham juga memberi restu untuk mengangkat Kitti Tangjitrmaneesakda sebagai anggota Dewan Komisaris perseroan.

Sementara, masa jabatan Tony Tjandra sebagai Komisaris Independen perseroan masih akan berlaku sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai :

Rapat (Dividen Tunai Final) : 12 Maret 2020

Laporan jadwal pembagian dividen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia : 16 Maret 2020

Pengumuman jadwal pembagian dividen di lantai Bursa serta iklan di koran : 16 Maret 2020

Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 20 Maret 2020

Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 23 Maret 2020

Cum dividen di Pasar Tunai : 24 Maret 2020

Ex dividen di Pasar Tunai : 26 Maret 2020

