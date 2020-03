MNC Sekuritas: Buy on Weakness Saham AALI, EXCL, PGAS

Bisnis.com, JAKARTA – MNC Sekuritas merekomendasikan investor untuk melakukan aksi buy on weakness terhadap saham AALI, EXCL, PGAS pada perdagangan Jumat (13/3/2020).

Dalam publikasi risetnya, tim analis MNC Sekuritas menuliskan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali ditutup terkoreksi 5 persen ke level 4,895.

Tim memerkirakan IHSG saat ini sedang berada di wave (v) dari wave [iii], dimana IHSG diperkirakan masih berpotensi terkoreksi ke area 4,850.

Setelah terkonfirmasi menyelesaikan wave [iii], maka IHSG berpeluang menguat kembali dalam jangka pendek. Level support 4,850 dan 4,780, sedangkan level resistan 5,000 dan 5,100.

Berikut ulasan rekomendasi saham MNC Sekuritas pada hari ini.

*AALI - Buy on Weakness* (6,850)AALI terkoreksi secara agresif sebesar 9,9 persen ke level 6,850 pada perdagangan kemarin (12/3). Kami memperkirakan posisi AALI saat ini sudah berada di akhir wave (c) dari wave [iii], dimana koreksi AALI akan cenderung terbatas dan AALI berpotensi menguat untuk membentuk wave [iv] dalam jangka pendek.Buy on Weakness: 6,700-6,850Target Price: 7,600, 8,150Stoploss: below 6,500

*EXCL - Buy on Weakness* (1,865)Selama tidak terkoreksi menembus 1,710 kami perkirakan posisi EXCL saat ini sedang berada pada akhir dari wave (v) dari wave [c] dari wave Y, dimana diperkirakan koreksi EXCL akan relatif terbatas. Selanjutnya, setelah terkonfirmasi menyelesaikan wave (v), maka EXCL berpeluang menguat kembali.Buy on Weakness: 1,785-1,850Target Price: 2,080, 2,240Stoploss: below 1,710

*PGAS - Buy on Weakness* (1,005)Posisi PGAS saat ini diperkirakan sudah berada di akhir dari wave 5 dari wave [C], dimana PGAS masih rentan terkoreksi namun cenderung terbatas. Selanjutnya, PGAS berpotensi kembali menguat dalam jangka pendek terlebih dahulu.Buy on Weakness: 950-1,000Target Price: 1,100, 1,255Stoploss: below 820

*BBTN - Sell on Strength* (1,305)Kami perkirakan posisi BBTN saat ini sudah berada di wave (iii) dari wave [v], dimana BBTN masih berpotensi menguat dalam jangka pendek untuk membentuk wave (iv) sebelum akhirnya terkoreksi kembali untuk menyelesaikan wave (v) dari wave [v]. Adapun target koreksi wave (v) berada pada area 1,250 dan 1,170.Sell on Strength: 1,320-1,400

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!