5 Berita Populer Market, Harga Emas Hari Ini, 5 Maret 2020

Harga emas berpotensi menguat ke level US$1.700 per troy ounce seiring dengan pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed pada Selasa (3/3/2020).

Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Kamis (5/3/2020) pukul 0:21 WIB, harga emas di pasar spot terkoreksi 0,02 persen menjadi US$1.644 per troy ounce. Sementara itu, harga emas berjangka kontrak April 2020 di bursa Comex bergerak menguat 0,08 persen menjadi US$.1642,16 per troy ounce.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) pada hari ini, Jumat (6/3/2020) menguat setelah mengalami penurunan pada Kamis (5/3/2020).

Berdasarkan informasi Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam dibanderol harga Rp837.000 per gram, naik Rp15.000 per gram dari perdagangan sebelumnya di level Rp822.000 per gram.

Nilai tukar rupiah rebound dan berakhir terapresiasi tajam 170 poin atau 1,19 persen di level Rp14.113 per dolar AS pada penutupan perdagangan Rabu (4/3/2020).

Sebelumnya, mata uang domestik ditutup terdepresiasi 18 poin di posisi 14.283 pada Selasa (3/3/2020).

Harga emas global terpantau kembali menguat pada perdagangan Jumat (6/3/2020).

Pada pukul 5:15 WIB, harga emas Comex untuk kontrak April 2020 terpantau naik 29,9 poin atau 1,82 persen ke level US$1.672,90 per troy ounce. Emas spot naik 0,07 poin menjadi US$1672,30 per troy ounce.

Nilai tukar rupiah tergelincir dari penguatannya dan berakhir melemah 62 poin atau 0,44 persen ke level Rp14.175 per dolar AS pada Kamis (5/3/2020).

Sebelumnya, rupiah mampu melonjak 170 poin dan ditutup di posisi 14.113 pada Rabu (4/3/2020).

