MNC Sekuritas: Buy on Weakness ADRO, BBNI, TBIG

Bisnis.com, JAKARTA – MNC Sekuritas masih melihat peluang Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi pada perdagangan Jumat (6/3/2020).

Terkoreksinya IHSG 0,2 persen di level 5,638 pada penutupan Kamis (5/3/2020) menampilkan dua skenario dimana pada skenario utama IHSG sudah berada pada akhir wave (a) dari wave [iv], yang berarti koreksi IHSG akan berada pada rentang 5,450-5,520 untuk membentuk wave (b) dari wave [iv].

Namun, perlu diwaspadai bila IHSG terkoreksi melebihi 5,400 terlebih menembus 5,288, maka koreksi IHSG akan menuju 5,150-5,250 sekaligus terkonfirmasi menyelesaikan wave [iv]. MNC Sekuritas memperkirakan support berada di level 5,600 - 5,550 dan resistan berada di level 5,690 - 5,750.

Dengan begitu, berikut rekomendasi saham MNC Sekuritas pada perdagangan, Jumat (6/3/2020)

*ADRO - Buy on Weakness* (1,175)

Pada perdagangan kemarin (5/3), ADRO terkoreksi 2,5% ke level 1,175. Kami perkirakan koreksi ADRO untuk membentuk wave [b] dari wave B, dimana koreksi ADRO diperkirakan akan berlangsung dalam jangka pendek. Selanjutnya, ADRO berpotensi menguat kembali untuk membentuk wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 1,120-1,150

Target Price: 1,275, 1,360

Stoploss: below 1,085

*BBNI - Buy on Weakness* (6,825)

Posisi BBNI kami perkirakan sudah terkonfirmasi wave [c] dari wave B, sehingga saat ini BBNI sedang berada pada awal dari wave C, yang berarti BBNI masih berpeluang untuk menguat kembali.

Buy on Weakness: 6,650-6,800

Target Price: 7,300, 7,500

Stoploss: below 6,550

*TBIG - Buy on Weakness* (1,110)

Saat ini posisi TBIG kami perkirakan sedang berada di awal wave [c] dari wave B, dimana TBIG diperkirakan masih berpotensi menguat untuk membentuk akhir wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 1,070-1,105

Target Price: 1,200, 1,300

Stoploss: below 1,025

*LSIP - Sell on Strength* (1,050)

Penguatan 1,9% yang terjadi pada LSIP kemarin (5/3), merupakan bagian dari wave [a] dari wave B. Dalam jangka pendek, kami perkirakan LSIP masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya. Namun, waspada akan koreksi LSIP untuk membentuk wave [b] dari wave B apabila LSIP belum mampu menembus 1,200.

Sell on Strength: 1,060-1,150

Ada saldo Go-Pay sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!