Harga Seng di Bursa London Tembus Level Tertinggi

Novita Sari Simamora

Bisnis.com, JAKARTA--Harga seng pada bursa perdagangan London berhasil menembus level 15 bulan tertinggi ditengarai munculnya tanda-tanda kekurangan logam ini.



Seperti yang dikutip dari Bloomberg, Minggu (28/8/2016), Kepala Asia dan Pasifik di Amalgamated Metal Trading Ltd. di London Richard Fu menuturkan pasar memberikan reaksi yang gila. Menurutnya, pasokan konsentrat akan semakin ketat dan lambat tetapi tetap stabil di pasar akan akan bullish dalam beberapa bulan mendatang.



Seng berhasil memimpin harga seluruh komoditas dari Commodity Index Bloomberg di tengah spekulasi berkurangnya produksi tambang dan permintaan akan meninggalkan kekurangan logam.



Selain itu, harga seng pada bursa perdagangan Shanghai pun telah menjadikan komoditas dengan kinerja terbaik dalam sepanjang lima tahun terakhir sejak 2011.



Dalam bursa perdagangan di Shanghai, pada penutupan perdagangan Jumat (26/8), harga seng untuk kontrak perdagangan Oktober 2016 naik 360 poin atau 2,06% menjadi 17.820 yuan per metrik ton.



Pada penutupan perdagangan Jumat (26/8) harga seng London Metal Exchange (LME) pada perdagangan September 2016 meningkat 18 poin atau 0,78% poin menuju US$2.312 per metrik ton. Pada perdagangan tersebut harga tertinggi seng LME sempat mencapai US$2.329 per ton.



Di sisi lain, dalam perdagangan bursa berjangka seng tiga bulan tercatat 0,3% lebih rendah pada US$2.279 per ton di London Metal Exchange dan telah meningkat 42% tahun ini. Komoditas ini telah menjadi top performer dari Commodity Index Bloomberg pada 2016.