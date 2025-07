Cek Harga Jual Beli Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BNI, dan BRI Hari Ini, Senin (14/7)

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke Rp16.233 per dolar AS pada perdagangan Senin (14/7/2025). Berikut kurs rupiah di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah ke level Rp16.233 pada perdagangan awal pekan ini, Senin (14/7/2025). Rupiah melemah bersama sejumlah mata uang Asia lainnya.

Mengutip data Bloomberg pukul 09.04 WIB, rupiah dibuka melemah 0,10% ke Rp16.233 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,03% ke 97,82.

Mata uang Asia lainnya dibuka bervariasi. Yen Jepang menguat 0,20%, dolar Hong Kong stagnan, dolar Singapura melemah 0,05%, dolar Taiwan melemah 0,04%, dan won Korea Selatan turun 0,14%.

Kemudian peso Filipina melemah 0,16%, yuan China melemah 0,01%, ringgit Malaysia melemah 0,12%, dan baht Thailand menguat 0,12% di hadapan dolar AS.

Melansir Reuters, pada Sabtu (12/7/2025), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa dia akan memberlakukan tarif sebesar 30% untuk sebagian besar barang impor dari Uni Eropa dan Meksiko mulai 1 Agustus, meskipun mereka masih terlibat dalam negosiasi panjang.

Para investor sebagian besar sudah terbiasa dengan metode kebijakan Trump yang kacau, sehingga pergerakan saham hanya sedikit melemah, sementara dolar hanya naik tipis terhadap euro.

“Sulit dikatakan apakah reaksi pasar yang tenang ini lebih mencerminkan ketahanan atau justru sikap masa bodoh,” kata senior market economist di NAB, Taylor Nugent.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.34 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.228 dan harga jual sebesar Rp16.248 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.092 dan Rp16.392. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.092 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.392 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.223 dan Rp16.248 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.145 dan Rp16.345 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.33 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.223 dan Rp16.243.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.000 dan harga jual senilai Rp16.350. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 10.01 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.25 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350. Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini





PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.231 dan harga jual sebesar Rp16.246 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.115 dan jual sebesar Rp16.365. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.