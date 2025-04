PREMIUM NOTES: Aksi Saham GOTO, UNVR, Rekor Harga Emas, hingga Rebound IHSG

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Simak informasi terkini mulai dari manuver saham GOTO, Unilever (UNVR), hingga rebound IHSG.

Baca selengkapnya di artikel pilihan Bisnis Indonesia Premium berikut:

1. Adu Kuat 2 Kubu Pemegang Saham GOTO Kala Ramalan Return Jumbo

Beda strategi para pemegang saham GOTO kala harga digadang-gadang mampu melewati Rp100.

2. Mereka yang Masih Belanja Saham Unilever Indonesia (UNVR)

Ada yang masih belanja saham Unilever Indonesia (UNVR) di tengah aksi jual pemodal kakap.

3. Pembeli Emas Antam yang Masih Boncos Kala Rekor Baru Rabu (16/4)

Pembeli emas Antam yang belum menikmati potensi cuan jual kala harga buyback rekor baru Rabu (16/4/2025).

4. Teka-teki Rebound IHSG Saat Diguyur Sentimen Penundaan Tarif

Investor belum bisa bernapas lega meski melihat pasar saham menghijau secara beruntun.

5. Top Execs of Danantara and Sinar Mas Attend FORE’s Listing Ceremony

Top Executives of Danantara and the Sinar Mas Group were seen attending FORE’s listing ceremony yesterday, pulling attention into the stock’s future outlook.

