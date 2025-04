PREMIUM WRAP UP: Harga Emas, Bitcoin, Cuan Lo Kheng Hong, Tarif Trump Bank Sentral China

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Simak ulasan mulai dari nasib harga emas setelah Lebaran 2025, borong bitcoin, cuan Lo Kheng Hong, kurs dolar hari ini, hingga kebijakan tarif Donald Trump.

Baca selengkapnya di artikel Bisnis Indonesia Premium:

1. Pembeli Emas Antam yang Gigit Jari Setelah Lebaran 2025

Pembeli emas Antam yang masih boncos meski pergerakan harga emas sempat menyentuh rekor baru pada momen Lebaran 2025.

2. Strategi Akumulasi Bitcoin Cs Usai Tarif Impor Donald Trump

Bitcoin diproyeksi dapat berfluktuasi dan turun ke level terendahnya hingga US$75.000 akibat perang dagang kebijakan tarif Presiden Donald Trump.

3. Lo Kheng Hong Cuan Dividen Miliaran dari 4 Bank Setelah Lebaran

Lo Kheng Hong telah mendapatkan hilal jatah dividen miliaran setidaknya dari empat emiten bank setelah Lebaran 2025.

4. Bank Sentral China Memperbesar Taruhan Emas di Tengah Kekhawatiran Tarif Impor Donald Trump

Bank Sentral China terus memperkuat posisi emasnya di tengah ketidakpastian global. Meskipun pasar emas mengalami koreksi akibat kekhawatiran perang dagang.

5. Trump Tariffs Cast Shadow Over Rupiah Stability

Trump Tariff will likely hurt Rupiah as it limits Indonesia's exports and capital outflows.

