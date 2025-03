PREMIUM NOTES: BlackRock Dividen BBRI, BMRI Cs, BDMN Jadi Rebutan, Nikel China

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Manuver BlackRock di saham BBRI, BMRI, BBNI, dan BBTN jelang hilal dividen 2025, China Berburu Nikel, hingga Bank Danamon (BDMN) jadi rebutan.

Rangkaian informasi yang telah dihimpun

Aksi BlackRock Jelang Hilal Dividen BBRI hingga BMRI

Penantian para pemegang saham BBRI, BMRI, BBNI, hingga BBTN soal kepastian pembagian dividen 2025 yang berasal dari kinerja tahun buku 2024 segera berakhir.

China Berburu Tembaga hingga Nikel

Pemerintah China telah berencana untuk menambah pasokan kobalt, tembaga, nikel, dan lithium. Bahkan, Badan Cadangan Pangan dan Strategis Nasional, pengelola stok komoditas resmi negara tersebut telah melakukan penyelidikan harga dan berusaha untuk menawar beberapa logam ini.

Historia Bisnis: Bank Danamon Jadi Rebutan

Sejumlah konsorsium seperti Temasek Holding, Bank Artha Graha, hingga Bank Mega memiliki jejak dalam proses divestasi saham Bank Danamon

Information Bias Looms Under AI Colonialism

The lack of sovereign AI development in Indonesia raises concerns about digital colonialism, potentially leading to information bias.

Elnusa (ELSA) Rides Positive Trend as 2024 Net Profit Soars 42%

PT Elnusa Tbk. (ELSA), a key provider of oil and gas support services within the Pertamina Group, maintained its positive financial trajectory in 2024, posting a net profit of IDR 713.67 billion—a 42% increase year-on-year (YoY) from IDR 503.13 billion in the previous year.

