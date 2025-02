Indomobil Sukses (IMAS) Akan Kelola Distribusi Mobil Changan di RI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten otomotif PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. akan memboyong kendaraan Changan ke Indonesia dan menambah variasi portofolio perseroan.

Direktur Utama Indomobil Jusak Kertowidjojo mengatakan salah satu anak usaha perseroan yaitu PT IMG Sejahtera Langgeng (IMGSL) menandatangani Distribution Agreement dengan Mobitech Co. Ltd.

"Dalam dokumen tersebut, disepakati bahwa IMGSL akan mengelola distribusi kendaraan bermotor merek Changan beserta pelayanan purna jual, termasuk suku cadang dan aksesorisnya, di wilayah Negara Republik Indonesia," tulis Jusak dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (24/2/2025).

Adapun, PT IMG Sejahtera Langgeng merupakan anak usaha emiten berkode saham IMAS tersebut dengan kepemilikan 99,99%.

Dengan menambahkan Changan ke dalam portofolio otomotif perseroan, Jusak optimistis kinerja usaha Grup Indomobil bisa melesat dengan menawarkan variasi merek kendaraan bermotor kepada konsumen.

Adapun, Changan Automobile dan Indomobil Group resmi menandatangani kerja sama strategis melalui Distributor Agreement untuk mendistribusikan kendaraan Changan di Indonesia.

Kesepakatan yang ditandatangani oleh Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Andrew Nasuri dan Vice President of Changan Auto Southeast Asia Co. Ltd. Chou Qing diselenggarakan di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Andrew menyampaikan bahwa kendaraan Changan akan dikenalkan sebelum akhir tahun ini. Hingga saat itu, sambungnya, kedua pihak akan mempersiapkan banyak hal, termasuk pabrik.

"Kita agak lama [mengenalkan kendaraan] karena untuk saat ini kami tidak ada arahan untuk CBU, arahnya langsung CKD, langsung produksi," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Adapun, Changan Automobile, melalui anak perusahaannya Mobitech Co., Ltd., yang bergerak di bidang perdagangan impor dan ekspor internasional serta operasi pasar luar negeri, menjalin kerja sama ini dengan Indomobil Group.

Sementara itu, Indomobil Group, melalui anak perusahaannya PT IMG Sejahtera Langgeng, akan bertanggung jawab atas distribusi dan penjualan kendaraan Changan di Indonesia.

Kolaborasi ini bertujuan untuk menghadirkan solusi mobilitas yang inovatif dengan kendaraan berkualitas tinggi, efisien, dan modern bagi masyarakat Indonesia.

Changan Automobile merupakan salah satu produsen otomotif terbesar di China dengan sejarah panjang dalam inovasi dan pengembangan teknologi kendaraan.

Dengan fokus pada kendaraan berkualitas tinggi dan modern, Changan menawarkan produk yang sesuai dengan tren global dan kebutuhan pasar Indonesia.

General Manager of Changan Southeast Asia Business Unit Shen Xinhua mengatakan bahwa Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi kendaraan penumpang maupun komersial.

"Kami sangat antusias bekerja sama dengan Indomobil, yang memiliki pengalaman luas dalam mendistribusikan kendaraan di Indonesia. Kami yakin kemitraan ini akan membawa manfaat besar bagi konsumen Indonesia dan mendukung percepatan adopsi kendaraan," ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.