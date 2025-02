Indeks Bisnis-27 Menguat ke Level 482,54 Didorong ISAT, TLKM & HEAL

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 menguat ke level 482,54 saat pembukaan perdagangan Rabu (12/2/2025). Penguatan indeks kali ini didorong kinerja saham PT Indosat Tbk. (ISAT), PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) dan PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama BEI dengan Bisnis Indonesia ini menguat 0,17% ke level 482,54. Indeks bergerak di rentang terendahnya 481,39 dan sempat menyentuh level tertingginya di angka 483,90.

Dari 27 konstituen, terdapat 11 saham menguat, 12 saham melemah dan 4 saham lainnya tidak berubah dari posisi perdagangan sebelumnya.

Sesaat setelah pembukaan perdagangan, saham ISAT menguat 3,69% ke level Rp1.685 per saham. ISAT menghimpun transaksi sebesar Rp15 miliar yang melibatkan 9 juta saham. Saham TLKM ikut menguat 3,45% ke level Rp2.400 per saham. TLKM menghimpun transaksi dengan nilai mencapai Rp95 miliar yang melibatkan 40 juta saham.

Selain itu, HEAL turut mencatatkan penguatan sebesar 3,05% ke level Rp1.350 per saham. Adapun, HEAL menghimpun transaksi dengan nilai sebesar Rp531 juta yang melibatkan sekitar 406.000 saham.

Di sisi lain, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT. Mayora Indah Tbk. (MYOR) hingga PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) menjadi pemberat indeks kali ini. Saham BRIS melemah 0,67% ke level Rp2.980 per saham. Sementara itu, saham MYOR dan PTBA masing-masing susut 0,44% dan 0,38% ke level Rp2.240 per saham dan Rp2.610 per saham.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut menguat sesaat setelah pembukaan perdagangan hari ini. Penguatan indeks komposit didorong kenaikan saham afiliasi Prajogo Pangestu, yaitu TPIA dan BREN.

Berdasarkan data BEI, IHSG menguat 0,51% atau 33,40 poin ke level 6.565,39. Pada hari ini, IHSG dibuka di level 6.531,99 dan sempat bergerak menuju level tertingginya di angka 6.565,91.