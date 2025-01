Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Hari Ini, 8 Januari 2025

Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.173 per dolar AS. Berikut kurs rupiah ke dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, Rabu (8/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.173 per dolar Amerika Serikat atau dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (8/1/2025).

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,19% atau 30,5 poin ke posisi Rp16.173 per dolar AS. Indeks dolar melemah 0,11% ke posisi 108,410.

Mata uang kawasan Asia lainnya bergerak variatif terhadap dolar AS. Yen Jepang menguat 0,05%, won Korea menguat 0,10%, rupee India menguat 0,12%, dan dolar Hong Kong menguat 0,01%.

Mata uang yang melemah antara lain dolar Singapura sebesar 0,02%, peso Filipina melemah 0,36%, yuan China melemah sebesar 0,05%, baht Thailand melemah 0,04%, ringgit Malaysia melemah 0,26%, dan dolar Taiwan melemah sebesar 0,24%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyebut ada sentimen dari pasar yang merespons positif bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS sebagai langkah strategis yang dapat meningkatkan daya tawar Indonesia di kancah global.

Dedolarisasi diproyeksikan akan lebih banyak terjadi dalam perdagangan antaranggota BRICS, meskipun kemungkinan terciptanya mata uang alternatif global atau sistem transfer pengganti SWIFT terbilang kecil.

Dia menilai bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, seperti teknologi, ketahanan pangan, hingga perubahan iklim.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.180 dan harga jual sebesar Rp16.205 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.032,50 dan Rp16.332,50 per pukul 08.04 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.07 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.032,50 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.332,50 per dolar AS.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.00 WIB masing-masing sebesar Rp16.175 dan Rp16.200 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.100 dan Rp16.300 sampai dengan waktu yang sama.





Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp16.170 dan Rp16.195.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.950 dan harga jual senilai Rp16.300. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Selasa pukul 10.59 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Selasa pukul 09.59 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.950 dan Rp16.300.





Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.183 dan harga jual sebesar Rp16.203 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.100 dan jual sebesar Rp16.300. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.