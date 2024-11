Indeks Bisnis-27 Ditutup Melemah, Saham ANTM, ISAT, hingga CTRA Ambrol ke Zona Merah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup ke zona merah dengan melemah ke level 548,54 pada perdagangan Kamis (28/11/2024). Saham-saham seperti ANTM, BBRI, CTRA, dan ISAT menjadi saham-saham dengan penurunan harga terdalam sore ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini turun 0,01 poin. Indeks bergerak di kisaran 546,29 hingga 552,66 sepanjang perdagangan.

Dari 27 konstituen, terdapat 10 saham yang ditutup di zona hijau, 3 saham stagnan, dan 14 saham lainnya parkir di zona merah.

Saham-saham seperti PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) turun dalam hingga 2,07% ke level Rp1.420 pada perdagangan sore ini. Pelemahan indeks ini juga didorong oleh saham PT Indosat Tbk. (ISAT) yang melemah 2,87% ke level Rp2.370.

Kemudian, saham PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) yang melemah 2,23% ke level Rp1.095, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang turun 1,59% ke level Rp4.330, serta saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 1,03% ke level Rp2.870 per saham.

Sementara itu, saham di indeks ini yang naik ke zona hijau adalah saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) yang naik 3,14% ke level Rp7.400 per saham, PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) meningkat 3,49% ke level Rp2.670 per saham, serta saham PTBA naik 1,09% ke level Rp2.790 per saham.

Bersamaan dengan Indeks Bisnis-27, indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat ditutup melemah hari ini. IHSG ambrol 0,63% ke level 7.200,16.

Sepanjang perdagangan, IHSG ditransaksikan pada rentang 7.195-7.249. Sebanyak 239 saham menguat, 360 saham melemah, dan 346 saham bergerak stagnan sore ini.

Sebanyak 25,07 miliar saham ditransaksikan hari ini, dengan nilai sebesar Rp10,68 triliun. Kapitalisasi pasar IHSG tercatat sebesar Rp12.115 triliun.