IHSG Diramal Lanjut Menguat, Cermati Saham PGAS, SMDR, hingga INDF

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) diramal melanjutkan penguatan ke atas 7.300 pada perdagangan hari ini, Selasa (26/11/2024). Saham yang dapat dicermati antara lain SMDR, UNVR, PGAS, AMRT, dan INDF.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan memandang bahwa proyeksi penguatan IHSG itu mengindikasikan berakhirnya fase konsolidasi di support area.

“IHSG berpeluang uji level MA200 di kisaran 7.330 hingga 7.350 pada perdagangan hari ini,” ujarnya dalam publikasi riset harian, Selasa (26/11/2024).

Dia menuturkan salah satu pemicu pembalikan arah IHSG adalah penurunan U.S. 10-year Treasury Yield pasca Scott Bessent ditunjuk sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), yang diyakini fokus pada stabilitas ekonomi domestik.

Scott Bessent merupakan pendiri Key Square Group dan terkenal sebagai hedge fund manajer. Fakta tersebut pada akhirnya memicu euforia bahwa penunjukan Bessent akan berdampak positif pada pasar ekuitas.

Kondisi ini, kata Valdy, memperbesar ruang pemangkasan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) yakni The Fed pada 2025. Mengingat hal ini merupakan salah satu kebijakan ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi AS.

“Penurunan U.S. 10-year Treasury Yield tersebut berpotensi meredam capital outflow, bahkan berpotensi memicu capital inflow di pasar modal Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, dia menyatakan kesuksesan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada besok, Rabu (27/11/2024) juga berpotensi menjadi katalis inflow terlepas dari hasil hitung cepat atau quick count.

Di tengah katalis tersebut, Phintraco Sekuritas menjatuhkan rekomendasi saham pilihan pada hari ini kepada SMDR, UNVR, PGAS, AMRT, dan INDF

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), misalnya, direkomendasikan trading buy. Target harga diestimasi mencapai Rp1.700 dengan masuk di rentang Rp1.530 – Rp1.550. Adapun stop loss berada di posisi kurang dari Rp1.485 per saham.

Berikut rekomendasi saham hari ini menurut Phintraco Sekuritas:

1. PGAS - Trading Buy

MA20 breakout 1510 menjadi indikasi awal rebound ke area resistance dan berpotensi membentuk Ascending triangle pattern. Golden cross pada Stochastic RSI dan MACD sejalan dengan indikasi tersebut.

- Entry: 1.530 – 1.550

- Stop-loss: <1.485

- Target 2: 1.630

- Target 1: 1.700

2. SMDR - Speculative Buy

Rebound dari area support dan baru saja breakout MA5 di 284. Hal ini didukung juga dengan Stochastic RSI dan MACD yang golden cross. Selama bertahan diatas MA5 ada potensi menuju area resistance terdekat.

- Entry Level: 284 – 288

- Stop-loss Level: <276

- Target 2: 320

- Target 1: 302

3. MIDI - Buy on Support

MA200 breakout di 422 menjadi indikasi awal rebound ke area resistance. Golden cross pada Stochastic RSI dan MACD sejalan dengan indikasi tersebut.

- Entry Level: 420 – 428

- Stop-loss Level: <408

- Target 2: 470

- Target 1: 450

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.