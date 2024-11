Bos MNC Group Hary Tanoe Bagikan Momen Hadiri Election Night Donald Trump di AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo membagikan momen saat menghadiri acara yang digelar oleh calon presiden Amerika Serikat Donald Trump di Florida, AS.

Momen itu dibagikan oleh Hary Tanoe melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan terbaru di akun resmi Instagram @hary.tanoesoedibjo pada Rabu (6/11/2024) pukul 12.00 WIB, Hary Tanoe membagikan video berisi cuplikan dirinya dan Donald Trump yang berjabat tangan di tengah kerumunan para pendukung Trump yang berkumpul di resor Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida pada malam pemilihan umum Selasa (5/11/2024) waktu setempat.

“Election Night, 5 Nov, Mar-a-Lago, West Palm Beach, Florida,” tulis Hary Tanoe.

Bisnis mencatat keakraban Donald Trump dengan Hary Tanoe dimulai 9 tahun lalu. Kala itu, Trump Hotel Collection menjalin kerja sama dengan Grup MNC untuk mengelola resor di kawasan Lido, Bogor, Jawa Barat. Kerja sama itu dituangkan dalam kesepakatan bersama PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang diteken pada 19 Agustus 2015.

Namun, kedekatan Hary Tanoe dengan Donald Trump agaknya lebih dari urusan bisnis. Pada 21 Januari 2017, tepat di malam inagurasi Donald Trump sebagai Presiden AS periode 2016-2020, Bos MNC Group tersebut turut merayakan kemenangan Trump di Trump Tower, Washington DC bersama Eric Trump yang merupakan putra kandung Donald Trump.

Hary Tanoe juga tercatat pernah menggelar beberapa kali pertemuan dengan Donald Trump. Pada 5 Januari 2022, Hary Tanoe membagikan momen makan malam bersama Donald Trump di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, AS. Dalam momen tersebut, Hary Tanoe tampak menerima hadiah berupa cendera mata berbentuk kunci "Key to the White House".

Selanjutnya, bos MNC Group itu juga mengunggah foto dengan Donald Trump dalam pertemuan yang berlangsung pada 13 Mei 2022 melalui akun Instagramnya @hary.tanoesoedibjo.

Setelah itu, melalui akun Instagram pribadinya, Hary Tanoe kembali membagikan foto bersama Donald Trump dan istrinya Melania Trump saat bertemu di Trump National Golf Club, Jupiter, Florida, AS pada 11 Oktober 2022.

"A Moment with Mr. Donald Trump and his wife, Mrs. Melania Trump at the Trump National Golf Club, Jupiter, Florida," tulis Hary dalam unggahan akun instagram @hary.tanoesoedibjo.

Di sisi bisnis, proyek kongsi Trump dan Hary Tanoe berdiri di Kawasan Lido City, Bogor, Jawa Barat. Di lokasi yang naik kelas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido City itu, MNC Land membangun lapangan golf bertaraf internasional, Trump International Golf Club-Lido.

Trump International Golf Club Lido mengoperasikan lapangan golf 18-hole dengan standar world-Champhionship rancangan Ernie Els. Sejak Oktober 2024, para anggota Trump International Golf Club Lido sudah dapat menikmati pengalaman bermain golf bertaraf internasional. Keanggotaan Trump International Golf Club Lido juga berlaku di seluruh lapangan Trump International Golf Club seluruh dunia yang berjumlah 28 lapangan hingga saat ini.

Potret keakraban Hary Tanoe dengan Donald Trump agaknya menjadi sentimen penggerak saham-saham emiten MNC Group pada hari ini. Apalagi, Trump sedang dalam posisi yang unggul dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (pilpres AS) terhadap rivalnya Kamala Harris.

Alhasil, mayoritas saham-saham saham Grup MNC milik konglomerat Hary Tanoe melaju di zona hijau pada sesi pertama perdagangan Rabu (6/11/2024). Kenaikan tertinggi sesi pertama dinikmati saham PT MNC Land Tbk. (KPIG) yang harganya meningkat 13,66% ke level Rp183 per saham.

Sayap bisnis tambang milik Hary Tanoe PT MNC Energy Investment Tbk. (IATA) terdongkrak 8,33% dan bertengger di Rp39 per saham. Kemudian saham PT Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) menguat 6,15% ke Rp69 per saham dan BCAP naik 5,80% ke harga Rp73 per saham.

Emiten pengelola jaringan stasiun televisi RCTI PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN) terpantau menguat 4,46% ke banderol harga Rp328 per saham. Sementara itu, MSKY dan BMTR masing-masing naik 1,16% dan 0,94%.

Saham PT MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) menjadi satu-satunya yang terkoreksi dengan pelemahan 4,49% ke harga Rp1.275 per saham. Sementara itu, IPTV terpantau tidak beranjak dari posisi pembukaan di harga Rp27 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.