Bumi Serpong Damai (BSDE) Raih Marketing Sales Rp6,84 Triliun Kuartal III/2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) membukukan prapenjualan sebesar Rp6,84 triliun sepanjang kuartal III/2024.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan capaian tersebut meningkat 1% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang mencatatkan prapenjualan alias marketing sales senilai Rp6,75 triliun.

“Kontribusi terbesar berasal dari segmen residensial yang menyumbangkan Rp3,85 triliun atau 56% dari total prapenjualan,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin (28/10/2024).

Dia menuturkan raihan prapenjualan ditopang oleh proyek BSD City, antara lain Nava Park, Tresor, The Zora, Hiera, Tanakayu dan Terravia. Produk baru seperti Yara at the Kaia di Grand Wisata Bekasi dan Townville di Grandcity Balikpapan turut mendukung pencapaian tersebut.

Kontribusi terbesar kedua marketing sales BSDE datang dari segmen komersial, termasuk lot komersial, apartemen dan ruko dengan kontribusi Rp2,43 triliun atau sebesar 36% dari total prapenjualan.

Secara terperinci, penjualan ruko berkontribusi sebesar Rp1,55 miliar, lot komersial mencapai Rp396 miliar, dan apartemen Rp483 miliar.

“Prapenjualan ruko berasal dari proyek Cascade, West Village dan peluncuran ruko baru Northridge Ultimate yang semuanya terletak di BSD City. Sedang, prapenjualan apartemen berasal dari Southgate dan Aerium di Jakarta serta Akasa dan Upperwest yang terletak di BSD City,” kata Hermawan.

Secara keseluruhan berdasarkan lokasi, dia menyampaikan bahwa capaian prapenjualan di BSD City berkontribusi 69%, diikuti Nava Park BSD City sebesar 8%, The Zora mencapai 7% dan Hiera sebesar 4%.

Di samping itu, Grand Wisata Bekasi dan Kota Wisata Cibubur masing-masing berkontribusi sebesar 13% dan 5% terhadap total prapenjualan 2024.

Hermawan menyatakan dengan peluncuran produk baru yang tepat sasaran dan dukungan insentif pemerintah untuk sektor properti secara berkelanjutan, BSDE optimistis dapat mencapai target prapenjualan sebesar Rp9,5 triliun pada 2024.