PTPP Raih Tiga Penghargaan di Anugerah Ekonomi Hijau dan TJSL & CSR Award

Bisnis.com, JAKARTA - PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi terbaik di Indonesia (“PTPP”) meraih penghargaan Komitmen Perseroan dalam Penerapan Konstruksi Hijau pada Anugerah Ekonomi Hijau dan penghargaan kategori Gold dalam Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi dalam ajang The 4th TJSL & CSR Award 2024. Acara tersebut diselenggarakan secara serentak di Auditorium Menara Bank Mega dan Hotel Borobudur pada Hari Selasa malam (31/07).

Anugerah Ekonomi Hijau adalah sebuah penghargaan yang dianugerahkan oleh detik.com sebagai apresiasi yang diberikan untuk program dan inisiatif perusahaan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap environmental, social, dan governance (ESG).

Penghargaan ini melibatkan komite asesmen yang melakukan penilaian dengan menggunakan analisis kualitatif dengan aspek sentimen pemberitaan, telaah dokumen, media monitoring, dan sumber lainnya. PTPP mendapatkan apresiasi khusus dalam Anugerah Ekonomi Hijau terkait Komitmen Perseroan dalam Penerapan Konstruksi Hijau (Green Construction).

Apresiasi ini diraih oleh PTPP yang telah berhasil menerapkan manajemen konstruksi hijau yang mengarah pada upaya mengurangi dampak lingkungan sepanjang siklus hidup suatu bangunan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga mencakup efisiensi produksi dan pembiayaan proyek.

Khususnya di tahun 2023, Proyek PTPP yang telah mendapatkan Sertifikat Greenship dari Green Building Council Indonesia (GBCI) diantaranya yaitu Proyek JIS Sunter dan Proyek IT Mandiri Slipi dengan sertifikasi Platinum, serta Proyek Gedung Menara Danareksa, Proyek Gedung Pegadaian, dan Proyek UGM dengan sertifikasi Gold.

Joko Raharjo Sekretaris Perusahaan PTPP mengatakan Perseroan akan terus meningkatkan kompetensi dalam bidang Green Construction, “PTPP sebagai pionir green construction di Indonesia akan terus menerapkan standard kualitas pada proyek-proyek konstruksi baik di nasional maupun internasional. Penerapan green construction ini sebagai bentuk komiten perusahaan dalam memberikan nilai tambah pada stakeholder serta memiliki dampak positif terhadap lingkungan,” ucap Joko.

“Saat ini PTPP juga sedang menyelesaikan proyek BNI PIK 2 yang mengusung konsep Green Building dengan kualifikasi Green LEED Platinum sebagai bangunan baru Himbara pertama di Indonesia yang mempunyai standard kualifikasi tersebut,” jelas Joko dalam kesempatan wawancara pada acara Anugerah Ekonomi Hijau.

The 4th TJSL & CSR Award tahun 2024 diselenggarakan oleh BUMN Track yang didukung Indonesia Shared Value Institute (ISVI) terdapat 97 Perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut serta dalam ajang tersebut. Mengangkat tema “Kontribusi Empat Pilar TJSL BUMN dalam Rangka Mendukung Pencapaian SDG’s”, kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi bagi BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang telah menjalankan best practice yang in-line dengan empat pilar SDG’s berupa Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola.

PTPP berhasil mendapatkan dua penghargaan dengan Kategori Gold dalam Pilar Sosial dan Pilar Ekonomi. Pada pilar sosial, PTPP memiliki program kerja Desa Vokasi untuk para pekerja proyek PTPP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan keterampilan para pekerja proyek. Pada program ini, TJSL PTPP membekali para pekerja lapangan dengan pelatihan dan sertifikasi kelembagaan, hal ini dinilai sangat penting dalam menjaga kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama pekerja lapangan yang secara langsung berdampak pada kualitas standard PTPP.

Sementara di pilar ekonomi, PTPP memiliki program Vending Machine yang berisi corporate kit ramah lingkungan yang bertujuan untuk menciptakan green attitude karyawan terutama dilingkungan kantor pusat PTPP.

Novel Arsyad Direktur Utama PTPP sangat bangga dengan tiga penghargaan yang berhasil diraih oleh Perusahaan. “Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen PTPP dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan ESG. “Seiring dengan komitmen pemerintah dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), PTPP sebagai kontraktor juga akan terus konsisten dalam menerapkan inovasi dan teknologi terkini dalam pembangunan proyek – proyek green construction,” ucap Novel.

Selain itu, Novel juga menyebutkan bahwa implementasi ESG bukan hanya sebagai prinsip saja, namun sudah menjadi bagian dari strategi bisnis PTPP. “Dengan adanya penghargaan ini, tentunya sebagai motivasi kami untuk terus meningkatkan upaya dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial,” tutup Novel.