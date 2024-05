Indeks Bisnis-27 Ditutup Turun, Mayoritas Penghuni Indeks Merah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Bisnis-27 ditutup turun pada perdagangan akhir pekan Jumat (31/5/2024). Mayoritas konstituen ditutup turun pada perdagangan hari ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia indeks hasil kerja sama dengan Bisnis Indonesia tersebut ditutup turun 0,14% ke level 522,81. Sepanjang perdagangan indeks bergerak di rentang 522,81 hingga 531,30.

Sebanyak 6,07 miliar saham beredar dengan nilai mencapai Rp19,4 triliun. Dari 27 konstituen penghuni indeks, sebanyak 7 saham naik dan 20 saham.

Saham yang paling banyak turun adalah PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. (MIKA) yang turun 6,77% ke level Rp2.890 disusul oleh PT Ciputra development Tbk. (CTRA) yang melemah 5,98% ke posisi Rp1.100.

Selanjutnya PT Semen Indonesia Tbk. (SMGR) turun 5,42% ke posisi Rp3.490 pelemahan juga dirasakan oleh PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dengan turun 4,94% ke level Rp2.310 per saham.

Kemudian saham PT Sarana menara Nusantara Tbk. (TOWR) turun 4,17% ke posisi Rp690per saham disusul saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) yang melemah sebesar 3,99% ke posisi Rp2.650 per saham.

Saham lainnya yang bergerak turun adalah ICBP, PGAS, JSMR, BBNI, KLBF, MAPI, ANTM. AKRA, MEDC, BBRI, UNTR, ASII dan INCO.

Di sisi lain saham yang mampu menguat meski indeks turun adalah PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) yang naik 3,20% ke posisi Rp2.900 disusul oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang naik 2,78% ke level Rp9.250 per saham.

Selanjutnya saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang naik 1,85% ke posisi Rp2.200 per saham dan disusul oleh PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) sebesar 1,79% ke level Rp2.270 per saham.

Kemudian saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) yang naik 1,43% ke level Rp1.065 per saham dan PT Adaro energi Indonesia Tbk. (ADRO) naik 1,09% ke posisi Rp2.770 per saham. Adapun saham PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) naik 0,43% ke level Rp5.900 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

