Indosat (ISAT) Bantah Data Karyawan yang Diduga Dibobol Hacker

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan telekomunikasi PT Indosat Tbk. (ISAT) buka suara terkait adanya dugaan kebocoran database karyawan yang dilakukan oleh peretas (hacker) di forum BreachForums.

SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa dugaan data yang beredar di forum tersebut tidak benar.

“Tidak benar bahwa data karyawan Indosat bocor karena hacker. Berita tersebut salah,” kata Steve kepada Bisnis, Jumat (12/4/2024).

Steve menyampaikan bahwa Indosat Ooredoo Hutchison melalui tim IT Security segera melakukan pengecekan sistem secara menyeluruh untuk menindaklanjuti klaim pengambilalihan data dari pihak tidak bertanggung jawab.

“Kami menemukan bahwa data karyawan yang diklaim telah dibajak merupakan data non-sensitif yang digunakan untuk keperluan acara internal perusahaan,” ujarnya.

Steve menuturkan bahwa data non-sensitif tersebut dikelola oleh pihak rekanan Indosat untuk registrasi acara dan tidak dipakai untuk kepentingan lainnya.

“Kami memastikan bahwa tidak ada akses ilegal ke sistem kami dan semua data yang kami kelola tetap tersimpan dengan aman,” jelasnya.

Lebih lanjut, Steve menyatakan bahwa Indosat telah menerapkan ISO 27001 sebagai standar keamanan internasional untuk pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi.

Selain itu, sambung dia, emiten penyedia jasa telekomunikasi dengan sandi saham ISAT itu juga mengimplementasikan keamanan berlapis dalam pengelolaan data dan selalu memastikan data tersimpan dengan aman dan baik.

“Indosat berkomitmen untuk selalu memberikan pengalaman yang mengesankan kepada seluruh pelanggan, karyawan, dan mitranya, serta menerapkan tata kelola perusahaan yang baik [good corporate governance] dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, dalam forum BreachForums, disebutkan bahwa salah satu hacker telah membobol data karyawan Indosat Ooredoo. Akun bernama abyss0 itu pertama kali mengunggah database karyawan Indosat pada 6 April 2024 dan terakhir diubah pada 9 April 2024.

Akun hacker abyss0 menyampaikan bahwa terdapat dua jenis data Indosat yang dibocorkan. Pertama, informasi login karyawan seperti NIK dan userID, nama, email, serta password. Kedua, denah perusahaan dengan gedung dan lokasi lantai setiap karyawan Indosat.

“Hello BreachForums friends! Today I am uploading the Indosat employee database for you to download!” tulis abyss0 dalam forum BreachForums, dikutip pada Jumat (12/4/2024).

Dalam forum tersebut, hacker dengan akun abyss0 itu mengaku telah mencuri data karyawan Indosat Ooredoo pada Desember 2023. Dia menyebut bahwa data ini belum pernah dipublikasikan dan baru pertama kali diunggah ke internet.

